Pablo Guede mandará sus mejores armas para enfrentar a Alianza Atlético. (Foto: GEC)
  • Pablo Guede mandará sus mejores armas para enfrentar a Alianza Atlético. (Foto: GEC)
  • Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)
  • Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)
  • Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
  • Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)
  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
  • Gianfranco Chávez. (Foto: Getty Images)
  • Jairo Vélez. (Foto: Alianza Lima)
  • Kevin Quevedo. (Foto: Getty Images)
  • Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)
  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
  • Paolo Guerrero. (Foto: GEC)
Mientras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo va quedando en el pasado, necesita una victoria este sábado frente a para lavarse la cara y marcar un nuevo inicio en este arranque de temporada. Los íntimos saldrán con lo mejor que tienen para este compromiso, donde Pablo Guede tendrá que corregir aquellos errores que quedaron en evidencia hace unos días en Matute. Los sullanenses, por su parte, llegan a este encuentro después de perder por 1-0 ante Los Chankas en Andahuaylas. Repasa la posible de los blanquiazules en la siguiente galería.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

