¿Nuevo experimento de Pablo Guede? La alineación de Alianza Lima vs. Sport Boys en Matute
El Estadio Alejandro Villanueva se prepara para recibir uno de los partidos más importantes de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026: Alianza Lima vs. Sport Boys se verás las caras desde las 8:00 p.m. Los íntimos llegan a este encuentro luego de igualar sin goles con Alianza Atlético, mientras que la ‘Misilera’ lo hace tras vencer por 1-0 a Atlético Grau. En tienda blanquiazul la marea está muy movida por el descontento generalizado por el trabajo que viene realizando Pablo Guede, por lo que un resultado adverso en Matute podría condenar al director técnico argentino. ¿Los rosados se encargarán de dar el golpe en La Victoria? En la siguiente alineación repasaremos la posible alineación del conjunto local, con un llamativo regreso en el mediocampo.