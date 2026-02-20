Pablo Guede planea salir con su mejor oncena frente a Sport Boys. (Foto: GEC)
Pablo Guede planea salir con su mejor oncena frente a Sport Boys. (Foto: GEC)
depor

Pablo Guede planea salir con su mejor oncena frente a Sport Boys. (Foto: GEC)

  • Pablo Guede planea salir con su mejor oncena frente a Sport Boys. (Foto: GEC)
    1 / 12

    Pablo Guede planea salir con su mejor oncena frente a Sport Boys. (Foto: GEC)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)
    2 / 12

    Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)

  • Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)
    3 / 12

    Luis Advíncula. (Foto: Alianza Lima)

  • Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
    4 / 12

    Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)

  • Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)
    5 / 12

    Mateo Antoni. (Foto: Alianza Lima)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
    6 / 12

    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)
    7 / 12

    Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

  • Jairo Vélez. (Foto: Alianza Lima)
    8 / 12

    Jairo Vélez. (Foto: Alianza Lima)

  • Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)
    9 / 12

    Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)

  • Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)
    10 / 12

    Alan Cantero. (Foto: Alianza Lima)

  • Luis Ramos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
    11 / 12

    Luis Ramos. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

  • Paolo Guerrero. (Foto: GEC)
    12 / 12

    Paolo Guerrero. (Foto: GEC)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow

El Estadio Alejandro Villanueva se prepara para recibir uno de los partidos más importantes de la cuarta jornada del : vs. se verás las caras desde las 8:00 p.m. Los íntimos llegan a este encuentro luego de igualar sin goles con Alianza Atlético, mientras que la ‘Misilera’ lo hace tras vencer por 1-0 a Atlético Grau. En tienda blanquiazul la marea está muy movida por el descontento generalizado por el trabajo que viene realizando Pablo Guede, por lo que un resultado adverso en Matute podría condenar al director técnico argentino. ¿Los rosados se encargarán de dar el golpe en La Victoria? En la siguiente alineación repasaremos la posible alineación del conjunto local, con un llamativo regreso en el mediocampo.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS