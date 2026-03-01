Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Javier Rabanal mueve sus fichas: la alineación de Universitario vs. FC Cajamarca
Javier Rabanal alista algunas variantes para enfrentar a FC Cajamarca, con la consigna de detener a Hernán Barcos, goleador de la Liga 1 2026 con seis tantos en cuatro jornadas. Repasa la alineación de Universitario.
Javier Rabanal plantea algunas variantes en Universitario para enfrentar a FC Cajamarca. (Foto: Universitario)
Universitario de Deportes no quiere que Alianza Lima, que ayer venció a UTC en Cajamarca, se despegue en la punta del Torneo Apertura. Los íntimos son líderes con 13 puntos, por lo que los cremas, quintos con ocho unidades, necesitan ganar para llegar a 12 y pisarle los talones. En ese sentido, este domingo están obligados a vencer a FC Cajamarca, conjunto que llega motivado luego de su último triunfo por 3-2 sobre Melgar, con un Hernán Barcos que llega encendido con su ‘hat-trick’ y seis goles en lo que va de la temporada. ¿Los de Ate podrán frenar al ‘Pirata’? Con las bajas de César Inga y Aldo Corzo, repasa la alineación titular que parará Javier Rabanal en el Estadio Monumental.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.