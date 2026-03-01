Javier Rabanal plantea algunas variantes en Universitario para enfrentar a FC Cajamarca. (Foto: Universitario)
depor

  • Javier Rabanal plantea algunas variantes en Universitario para enfrentar a FC Cajamarca. (Foto: Universitario)
  • Diego Romero. (Foto: Universitario)
  • Caín Fara. (Foto: Universitario)
  • Ánderson Santamaría. (Foto: Universitario)
  • Williams Riveros. (Foto: Getty Images)
  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Getty Images)
  • Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
  • Lisandro Alzugaray. (Foto: Universitario)
  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
no quiere que Alianza Lima, que ayer venció a UTC en Cajamarca, se despegue en la punta del . Los íntimos son líderes con 13 puntos, por lo que los cremas, quintos con ocho unidades, necesitan ganar para llegar a 12 y pisarle los talones. En ese sentido, este domingo están obligados a vencer a , conjunto que llega motivado luego de su último triunfo por 3-2 sobre Melgar, con un Hernán Barcos que llega encendido con su ‘hat-trick’ y seis goles en lo que va de la temporada. ¿Los de Ate podrán frenar al ‘Pirata’? Con las bajas de César Inga y Aldo Corzo, repasa la alineación titular que parará Javier Rabanal en el Estadio Monumental.

