Como cada fin de semana, este domingo se espera una gran fiesta en el Estadio Monumental, donde Universitario de Deportes necesita ganar para quedar a dos puntos de Alianza Lima, líder del Torneo Apertura con 13 unidades que ayer venció por 1-0 a UTC. Sin embargo, enfrente estará un FC Cajamarca que le pondrá la tarea difícil, sobre todo después de vencer por 3-2 a Melgar en la jornada pasada, con un ‘hat-trick’ de Hernán Barcos.

Además del ‘Pirata’, el conjunto cajamarquino tiene a Arley Rodríguez como otra de sus armas ofensivas para buscar hacer daño en el Monumental. A decir verdad, el colombiano, con pasado en Alianza Lima, sabe lo que es festejar en el recinto crema y espera volver a repetir el plato tal como lo hiciera en el 2022.

Aquel gol se dio el 17 de abril de dicho año, temporada en la que los íntimos salieron campeones nacionales por última vez. Si bien Arley no fue titular en el equipo que por entonces era dirigido por Carlos Bustos, ingresó en la etapa complementaria para poner el 3-1 parcial de un 4-1 que golpeó fuerte en tienda crema, pues horas después provocó la salida de Álvaro Gutiérrez del banquillo –Jairo Concha (2) y Hernán Barcos también anotaron esa tarde–.

A su llegada a Lima, el atacante charló brevemente con los medios de comunicación y rememoró ese tanto, esperando que se vuelva a dar cuatro años después. “Es un lindo recuerdo, pero queda en eso. Ahora es un partido nuevo con un club nuevo; ojalá pueda volver a anotar y podamos obtener la victoria, que es lo más importante”, comentó.

Arley Rodríguez y su gol a Universitario con Alianza Lima en el 2022. (Video: GOLPERU / Foto: GEC)

En cuanto al trámite que espera de este encuentro ante Universitario, Rodríguez señaló: “Será un partido difícil, e importante para nosotros que venimos de un envión tras un triunfo. Esperemos que sea una bonita tarde para todos y que podamos seguir en esa senda victoriosa”.

Arley Rodríguez es consciente que Universitario es el favorito para quedarse con los tres puntos, sobre todo por lo inexpugnable que es en el Estadio Monumental y el tricampeonato que los respalda. No obstante, también valora las virtudes de FC Cajamarca y espera que puedan dar la talla en este importante encuentro.

“La ‘U’ siempre va a ser un rival difícil. Sabemos la calidad de jugadores que tiene y que viene de ser tricampeón; pero este es un nuevo torneo y nosotros estamos en un nuevo inicio, también con jugadores importantes y terminando de encontrarnos como equipo”, aseveró. ¿Se viene un nuevo festejo en Ate?

Arley Rodríguez salió campeón nacional con Alianza Lima en el 2022. (Foto: GEC)

¿A qué hora juegan Universitario vs. FC Cajamarca?

El encuentro entre Universitario vs. FC Cajamarca se disputará en el Estadio Monumental, este domingo 1 de marzo desde las 6:00 p.m., horario en Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil iniciará a las 8:00 p.m.; a las 5:00 p.m. en México; y a las 12:00 a.m. del lunes 2 en España.

¿En qué canales ver Universitario vs. FC Cajamarca?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. FC Cajamarca, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

