Universitario vs. FC Cajamarca: fecha, hora y canales de TV por la Liga 1 2026

Luego de un polémico empate de visita ante Sporting Cristal, el vigente campeón de la Liga 1, Universitario de Deportes, recibirá este fin de semana a FC Cajamarca en el Estadio Monumental, por la fecha 3 del Torneo Apertura. Los cremas parten como favoritos, pero el club del norte del país buscará sumar en una de las localías más fuertes del país.

El equipo de Javier Rabanal llega a este encuentro con un sabor agridulce. El empate 2-2 ante Sporting Cristal la fecha pasada caló hondo, especialmente porque la “U” ganaba 2-0 y no supo sostener la ventaja. Con 8 puntos en la tabla y un partido menos que el líder Alianza Lima (13), los cremas no tienen margen de error si quieren recuperar la punta del torneo.

La gran noticia en el campamento merengue es el retorno de Anderson Santamaría, quien superó sus molestias y sería de la partida en la zaga central. Sin embargo, no todo es tranquilidad: César Inga es duda por una sobrecarga muscular y Horacio Calcaterra no concentraría para este duelo. Esto obligaría a Rabanal a mover sus piezas en el mediocampo, dándole mayor responsabilidad a Jairo Concha.

Universitario confía ciegamente en Alex Valera, quien ha marcado en todos los partidos de este 2026 y suma 4 tantos. El plan táctico de Rabanal será asfixiar al rival desde el inicio con la presión de Andy Polo por derecha y la efectividad de Valera, buscando un gol tempranero que calme las ansias de la hinchada en el Monumental.

El condimento especial lo pone Hernán Barcos. El “Pirata”, ahora referente del cuadro cajamarquino tras su salida de Alianza, llega en un estado de forma envidiable: 6 goles en 4 partidos, incluyendo un hat-trick la semana pasada ante Melgar. Sabe que el recibimiento en Ate será hostil, pero su experiencia es la principal arma de los visitantes para dar el golpe.

El técnico de FC Cajamarca conoce muy bien la casa. Silvestri ha preparado un “Plan A y B” para contrarrestar el poderío crema. Se espera un equipo que se agrupe bien atrás, con un bloque bajo muy compacto, apostando a la precisión de Barcos para aguantar el balón y habilitar a sus extremos. Vienen motivados tras sumar su primera victoria en Primera División y no tienen nada que perder.

FC Cajamarca suma 5 puntos y sabe que puntuar en Lima sería histórico para la institución. Universitario, por su parte, juega con la presión de ver a Alianza Lima disparado en la cima. La clave del partido estará en si la defensa crema puede anular a Barcos y si el mediocampo merengue logra romper el cerco defensivo que, con seguridad, planteará el equipo cajamarquino desde el minuto uno.

¿En qué canal ver Universitario vs. FC Cajamarca?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Universitario vs. FC Cajamarca?

Este encuentro entre Universitario vs. FC Cajamarca se disputará este domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental. El partido está programado para iniciar a las 6:00 p.m., hora peruana, ante una importante cantidad de público en el tercer partido oficial en condición de local de la ‘U’.

