Universitario de Deportes recibe a Alianza Lima en el estadio Monumental, este sábado 4 de noviembre desde las 8:00 p.m. por la final de ida de la Liga 1 Betsson 2023. Jorge Fossati y Mauricio Larriera no se guardarán nada y saldrán con sus mejores armas, tomando en cuenta de que una ventaja en esta primera final supondrá un paso importante para definir todo el próximo miércoles 8 en el Alejandro Villanueva. Los ‘cremas’ tienen a su plantel recuperado y no adolecen ninguna baja para hoy, mientras que los ‘blanquiazules’ solo dejaron fuera de la convocatoria a Christian Cueva y Cristian Benavente, por no encontrarse al 100%. ¡Se viene un partidazo!