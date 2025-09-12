Universitario de Deportes vive un 2025 pleno, con la obtención del Apertura y ahora en la lucha en el Torneo Clausura, en busca de repetir lo hecho en el 2023: salir campeones de la Liga 1. Uno de los protagonistas de aquella campaña fue Piero Quispe, mediocampista formado en Ate y que ahora milita en el fútbol internacional. En los últimos días -antes de ser oficializado por el Sydney FC- se habló de una posible vuelta del jugador a tienda crema, lo que despertó ilusión en los hinchas cremas. Sin embargo, Álvaro Barco, director deportivo del club, decidió aclarar el panorama en torno a dicho tema y dar detalles sobre cómo se manejó la situación.

En diálogo con el programa Entre ceja y ceja, Barco fue consultado por el presente de Piero Quispe, quien pasó de Pumas de México al Sydney FC de Australia. Según explicó, no tuvo información clara sobre las condiciones de su salida, aunque dejó entrever que pudo tratarse de un movimiento temporal más que de una venta definitiva.

“Es una pregunta interesante, no estoy pendiente de las condiciones del traspaso. Puede ser un tema económico que Piero esté valorando. No creo que Pumas lo haya vendido, quizá sea un préstamo o algo momentáneo”, comentó el directivo crema.

Ante la consulta sobre si la ‘U’ intentó ficharlo, Barco fue tajante y reconoció que sí se conversó con el entorno del jugador. “Al minuto que se dio la posibilidad de que Quispe sea prestado por Pumas, hablamos con su representante. Le hicimos saber que Piero siempre tiene la opción de ir a la U”, afirmó.

Sin embargo, también fue enfático en señalar que el club no podía comprometerse más allá de lo que permite su presupuesto actual. “No vamos a hipotecar el club en una sola contratación. Piero tiene un contrato importante y nosotros debemos priorizar la estabilidad de la institución”, remarcó.

Más allá de lo económico, Barco resaltó el valor que significa Quispe para Universitario. El volante fue pieza clave en el título del 2023 y su regreso siempre será bien recibido. “Él sabe que las puertas están abiertas, es un jugador identificado con el club y seguramente cuando él lo decida podrá volver”, sostuvo.

Sidney FC hizo oficlal la llegada de Piero Quispe (Foto: @SídneyFC)

Los hinchas cremas sueñan con volver a ver a Quispe vistiendo la camiseta merengue, aunque todo dependerá de las condiciones que se den en un futuro cercano. Por ahora, el mediocampista busca consolidarse en el extranjero, primero en México y ahora en Australia.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego del parón por la fecha FIFA de Eliminatorias, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

