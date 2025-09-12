Con la decisión de la CONMEBOL tomada, no hay marcha atrás y la Universidad de Chile será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En medio de la expectativa por lo que será el encuentro de ida, una noticia que pone en jaque la planificación de los universitarios ha retumbado desde Santiago, y que, a su vez, pone en alerta al comando técnico de Néstor Gorosito.

Sucede que el último jueves se dio a conocer que Lucas Di Yorio, centrodelantero titular del ‘Romántico Viajero’ será sometido a una intervención quirúrgica por una lesión meniscal en su rodilla, provocada en el partido de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana frente a Guaraní. Si bien estuvo jugando con esa molestia, no soportó más.

En un primer momento buscó alargar su continuidad jugando infiltrado, entendiendo la necesidad de la Universidad de Chile de tenerlo como referencia de ataque en estos partidos importantes. No obstante, los problemas se agravaron en los últimos días y el departamento médico adelantó el ingreso al quirófano.

Con esto, el futbolista argentino, que registra 13 y una asistencia en los 37 partidos que ha disputado en este 2025, no solo se perderá la llave frente a Alianza Lima, sino también el clásico de este fin de semana ante Colo Colo, por la definición de la Supercopa de Chile. El más preocupado con todo esto es Gustavo Álvarez, quien tendrá que hacer magia para rearmar su ofensiva.

Lucas Di Yorio padece una lesión meniscal y será operado. (Foto: Getty Images)

Este no sería el único dolor de cabeza para la U. de Chile, pues el zaguero Nicolás Ramírez y el volante Israel Poblete están pendientes de recuperación y, por lo que se sabe hasta ahora, al menos no estarán disponibles contra el ‘Cacique’. Eso sí, en el área médica son optimistas y esperan recuperar a alguno de los dos para el choque de la próxima semana contra Alianza Lima.

Todo estaba dado para que Ramírez sea de la partida este domingo en la Supercopa de Chile, sin embargo, en uno de los entrenamientos de esta semana sufrió un desgarro y quedó desafectado. El caso de Poblete se arrastra desde el 17 de agosto, fecha en la que también fue diagnosticado con un problema muscular tras la derrota por 1-0 ante Audax Italiano.

Hay que recordar que la Universidad de Chile llegó a esta instancia de la Copa Sudamericana tras la decisión tomada por la CONMEBOL el pasado jueves 4 de septiembre, eliminando a Independiente por los lamentables hechos ocurridos en Avellaneda. Eso sí, el cuadro santiagueño deberá jugar sus próximos 14 duelos internacionales sin su hinchada: siete de local a puertas cerradas y siete de visita sin el apoyo de su parcialidad.

En Universidad de Chile espera la pronta recuperación de Israel Poblete. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Luego de varios días de incertidumbre por conocer la decisión de la CONMEBOL, Alianza Lima y Universidad de Chile se verán las caras la próxima semana, en el compromiso correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

