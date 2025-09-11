El pasado martes 9 de setiembre, la Selección Peruana culminó su participación en las Eliminatorias al Mundial 2026. La escuadra Bicolor quedó fuera de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva, producto de un proceso con resultados irregulares que también determinó cambios en la dirección técnica. En total, fueron tres estrategas que tomaron el mando, el último fue Óscar Ibáñez de manera interina: Juan Reynoso el primero y el segundo Jorge Fossati. Precisamente, el actual DT de Universitario, fue quien se refirió a este panorama sombrío del equipo de todos

En un inicio -en diálogo con los medios de comunicación después del entrenamiento de Universitario-, Fossati recordó su pasó por la Selección Peruana en el presente proceso y la presión que sintió para poder tomar decisiones en algunos momentos. Eso sí, siempre creyó que la clasificación al Mundial era una posibilidad.

“Yo les sugiero, como un veterano, que vayan con calma, porque con eso del recambio generacional hace tres años que están con esa frasecita hecha y no lo podían ver a Paolo (Guerrero) en la selección y me pedían que lo sacara”, contó el estratega uruguayo que también disputó la Copa América 2024 con la Bicolor.

Además, agregó: “Hay jóvenes en esta selección, inclusive en este último periodo se le ha sumado alguno más. La mayoría los teníamos de antes. Siempre dije que había presente y futuro. Por eso siempre tuve la firme convicción de que podíamos clasificar”.

Por último, Fossati reveló su postura como parte de este proceso: “Te queda la desazón de no haber podido ayudar más y mejor para que se cumpla el sueño de muchos peruanos. No creo que de todos porque estoy que hay algunos que están contentos. Siempre está el ‘yo’ antes que nosotros para esa gente. Esos que hoy están contentos. Yo creo firmemente que Perú está en condiciones de conseguir mucho más”.

Jorge Fossati fue DT de la Selección Peruana en 2024. (Foto: GEC)

La situación de Alex Valera y Edison Flores

Edison Flores y Alex Valera fueron desconvocados de la Selección Peruana por lesión y, de inmediato, se incorporaron a Universitario para seguir el proceso de recuperación. En medio de esta situación, despertaron las críticas porque estarían aptos para el cotejo ante Melgar en la fecha 8 del Torneo Clausura. En ese sentido, Fossati respondió y respaldó a sus dirigidos.

“Vienen respondiendo muy bien los muchachos. En actitud ni qué hablar. Son algunos problemitas físicos que ustedes conocen. Algunos son de pública notoriedad como los de Álex (Valera) y Edison (Flores) que se unieron a nosotros en los primeros trabajos ya porque habían sido dados de baja en la selección y siguieron un proceso acá de recuperación progresiva. Se fueron metiendo de a poquitos en los trabajos del grupo. Hoy están como para ser exigidos y en virtud de lo que veamos acá, confirmemos o no su presencia en el partido del domingo”, inició Fossati.

A su vez, dijo: “Los jugadores de Universitario, los tienes que andar poniendo la mano en el pecho para que no se te vengan para adelante porque a la hora de preguntar quién está para el partido, todos van para adelante, ninguno se esconde atrás”.

Jorge Fossati salió campeón nacional con Universitario en 2023 tras vencer a Alianza Lima en la final. (Foto: Agencias)

TE PUEDE INTERESAR