Aunque no fue un trámite arrollador como tiene acostumbrados a sus hinchas cada vez que juegan en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes hizo lo justo y necesario para vencer a Comerciantes Unidos, imponiéndose por 3-1 en el arranque del Torneo Clausura. Asimismo, este encuentro sirvió para que Ánderson Santamaría, uno de los refuerzos para este segundo semestre de la temporada, haga su debut oficial como titular ocupando la posición de líbero en la línea de tres.

Ante la ausencia de Williams Riveros tras la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido por su apendicitis, Santamaría fue el elegido por Jorge Fossati y desde ya le ganó la pulseada a Gustavo Dulanto, otra de las opciones para sustituir al zaguero paraguayo. En líneas generales, el exdefensor del Atlas de Guadalajara lo hizo muy bien y no pasó apuros frente al poco peso ofensivo de las ‘Águilas de Cutervo’.

En diálogo con GOLPERU, el defensor de 32 años valoró este debut con la ‘U’ después de haber estado entrenando con el plantel desde hace más de un mes. “Las sensaciones son increíbles, entrené como cinco semanas con el grupo, sentía esas ansias desde que firme con la ‘U’, quería apoyar, me preparé bien y esperemos seguir por este camino”, señaló.

Ánderson Santamaría llegó a Universitario tras su paso por Atlas de Guadalajara. (Foto: Universitario)

A pesar de que Comerciantes Unidos abrió el marcador con un golazo de José Marina, Universitario reaccionó y remontó el partido antes de que finalice el primer tiempo, algo que a ‘Santa’ le pareció importante para concretar el triunfo en el complemento. “El de ellos fue un golazo, pero el equipo está convencido, y más en casa, que no podemos bajar los brazos. Ese gol nos motivó más a salir al frente y se dieron los tres goles”, agregó.

Esta no es la primera vez que Ánderson trabajo bajo las órdenes de Jorge Fossati, pues también lo dirigió en la Selección Peruana. Precisamente por eso conoce muy bien los requerimientos del uruguayo en su línea de tres, además del apoyo que recibió por parte de Aldo Corzo y Matías Di Benedetto, a quienes agradeció por el respaldo en su estreno con la ‘U’.

“El bloque defensivo de la ‘U’ es compacto, muy firme, sabía que la competencia iba a estar muy difícil, pero ya he trabajado con el ‘profe’ en la selección, sé la idea que maneja. Gracias a Aldo y Di Benedetto que, me dieron detalles dentro del juego. Hoy me tocó reemplazar a Williams por situaciones extrafutbolísticas y demostré que estoy preparado”, acotó.

Por último, si bien Williams Riveros es el titular y en Universitario esperan recuperarlo pronto, Ánderson Santamaría sabe que esto es fútbol y en la interna hay una sana competencia por el puesto. Ahora, enfocado en el próximo encuentro ante Cienciano, espera seguir sumando minutos con los de Ate. “Por esta camiseta quiero jugar donde sea, en la posición que el ‘profe’ disponga. Ahora nos toca pensar en Cienciano y preparar bien la semana”, aseveró.

Universitario ganó los últimos cuatro torneos cortos en la Liga 1. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-1 a Comerciantes Unidos, Universitario volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Cienciano, por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 26 de julio desde las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio nacional, además de las almas de streaming en las plataformas de L1 Play, Fanatiz, Zapping y DGO. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.