Alianza Lima cayó 1-0 ante Atlético Grau con un penal que cobró el árbitro Joel Alarcón en los últimos minutos del partido. El portero blanquiazul, Ángelo Campos, se refirió a la sucedido.

“Si fue penal o no. No he visto la jugada. Me comentan y dicen que no. No sé cuál es la interpretación del árbitro para cobrar penal hasta ver la jugada. Atlético Grau tienen un gran equipo y vienen años juntos”, dijo en L1 MAX.





Más información en breve...





Alianza Lima vs. Atlético Grau: lo que se les viene

El próximo partido de Alianza Lima será ante Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este compromiso está pactado para disputarse el sábado 21 de septiembre desde las 8:30 de la noche (hora peruana y colombiana) y se podrá ver a través de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV.

El equipo blanquiazul, que es dirigido por el argentino Mariano Soso, tiene el objetivo de ganar el Clausura para asegurar su clasificación a los play offs por el título nacional. Luego del duelo ante la ‘Misilera’, tendrá que enfrentar a Melgar (L), UTC de Cajamarca (V), Sport Huancayo (L), Deportivo Garcilaso (V) y Cusco FC (L). Le quedan solo dos salidas más en el certamen.

Atlético Grau, por su parte, visitará a Melgar en el estadio Monumental de la UNSA, Arequipa, por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este encuentro está programado para jugarse el lunes 23 de septiembre desde las 8:00 de la noche (hora peruana y colombiana) y será transmitido mediante la señal exclusiva de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR