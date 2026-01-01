FC Cajamarca no quiere ser un ave de paso en la Liga 1, por lo que -en su primera experiencia- se encuentra formando un plantilla competitiva. Carlos Silvestri, DT del club, confirmó a Depor el fichaje de Hernán Barcos; sin embargo, el ‘Pirata’ no es el único experimentado que se pondrá la camiseta del ‘Caballo Negro’. Junto a él, estará un nombre como el de Pablo Lavandeira, socio en la obtención del título 2022 con Alianza Lima. A ellos también se les sumaría un viejo conocido de aquel hito en La Victoria: Arley Rodríguez. El extremo colombiano está cerca de estampar su firma en el nuevo inquilino de la máxima categoría.

De acuerdo a información del periodista Ernesto Macedo, Arley Rodríguez tiene todo listo para jugar en FC Cajamarca y marcar su regreso a la Liga 1. El extremo colombiano de 32 años cuenta con una amplia experiencia en territorio nacional, siendo bicampeón con Alianza Lima en la temporada 2021 y 2022.

Actualmente en Real Cartagena de Colombia, Arley volvería al Perú para obtener una revancha personal. Su última experiencia fue con César Vallejo en 2024, año en el que el cuadro ‘poeta’ no pudo salvar la categoría y cayó a la Liga 2, torneo que también disputará en el 2026.

Su primera experiencia en el Perú fue con Carlos Mannucci en 2020 y sus buenas actuaciones lo llevaron a fichar por Alianza Lima. Si bien estaba planeada su llegada para disputar la Liga 2 en 2021, el cuadro blanquiazul logró quedarse en la máxima categoría. El colombiano se volvió en una pieza clave del esquema de Carlos Bustos que, posteriormente, se coronaría campeón.

En 2022 también tuvo participación activa, aunque no fue titular indiscutible. A pesar de lograr el bicampeonato nacional, desde la directiva decidieron no renovar el vínculo, por lo que se marchó a Deportivo Pereira de Colombia. Eso sí, siempre ha confesado sentirse identificado con los blanquiazules.

El reencuentro con los bicampeones

Sin dudas, la llegada de Hernán Barcos a FC Cajamarca significará un cambio de planificación para la institución. Un jugador de la categoría del ‘Pirata’ busca mayor protagonismo, por lo que -según confirmó el DT Carlos Silvestri- quieren el título nacional o asegurar su participación en un torneo internacional para el año 2027.

El ‘Caballo Negro’ anunció a Pablo Lavandeira, quien será el principal socio de Hernán Barcos para este 2026. A su vez, la institución tiene todo listo para el anuncio de Pablo Míguez, otro de los jugadores que tuvo la oportunidad de ser bicampeón con Alianza Lima en 2021 y 2022. Ricardo Lagos también está en lista.

Por otro lado, el equipo también direccionó la mirada en jóvenes promesas que jugaron en La Victoria, pero no tienen espacio en la escena titular. Mauricio Arrasco, por ejemplo, culminó su vínculo y estampará su firma en FC Cajamarca. Said Peralta es otro de los elementos en la planificación.

