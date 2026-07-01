¡Refuerzo con experiencia! Atlético Grau anunció el fichaje de Pablo Lavandeira

Atlético Grau oficializó este miércoles la incorporación de Pablo Lavandeira como nuevo jugador del primer equipo. El club piurano presentó al experimentado mediocampista a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes de la firma de su contrato y le dio la bienvenida con un mensaje que resaltó su llegada al “Patrimonio de Piura”.

El volante uruguayo nacionalizado peruano llega a Atlético Grau en condición de jugador libre, luego de culminar su etapa en FC Cajamarca. De esta manera, el futbolista afrontará un nuevo desafío en la Liga 1 con el objetivo de aportar su experiencia y calidad al conjunto dirigido por Ángel Comizzo.

A sus 35 años, Lavandeira cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol peruano. Desde su llegada al país ha defendido las camisetas de Universidad San Martín, Deportivo Municipal, Sport Rosario, Universitario de Deportes, Alianza Lima, Melgar y, recientemente, FC Cajamarca, convirtiéndose en un jugador ampliamente conocido dentro del campeonato nacional.

A lo largo de su carrera, el mediocampista ha destacado por su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del frente de ataque y del mediocampo. Su visión de juego, técnica y experiencia le han permitido ser una pieza importante en los equipos donde ha militado.

La presentación del futbolista generó una positiva reacción entre los hinchas de Atlético Grau, quienes celebraron su llegada y destacaron que se trata de un jugador con recorrido y títulos en el fútbol peruano. En la publicación del club también recibió mensajes de bienvenida de compañeros y aficionados.

Con esta incorporación, Atlético Grau continúa fortaleciendo su plantel de cara al Torneo Clausura, donde buscará pelear por los primeros lugares de la Liga 1 y consolidar un equipo competitivo para afrontar la segunda parte de la temporada.

Por su parte, Lavandeira iniciará en Piura una nueva etapa en su carrera profesional. El futbolista buscará ganarse rápidamente un lugar en el equipo y aportar con su liderazgo dentro y fuera del campo para cumplir los objetivos trazados por la institución.

La llegada del uruguayo nacionalizado peruano representa uno de los movimientos más importantes de Atlético Grau en el actual mercado de pases. Ahora, solo resta que se incorpore a los entrenamientos y quede habilitado para debutar oficialmente con la camiseta alba.

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