Este sábado, Atlético Grau y Carlos A. Mannucci se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto desde las instalaciones del estadio Campeones del 36 de Sullana, donde ambos elencos tratarán de quedarse con los tres puntos del compromiso para seguir escalando en la tabla de posiciones del certamen local.

Y es que los dos clubes se encuentran ubicados en la segunda mitad de la competencia, por lo que urgen de los tres puntos en el recinto de Sullana para ir acercándose a los objetivos que se han planteado para la presente temporada del campeonato peruano.

Atlético Grau vs. Carlos A. Mannucci está programado para este sábado a las 2:15 de la tarde en las instalaciones del Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Es preciso señalar que el duelo entre los dos elencos que militan en la Liga 1 Te Apuesto que será transmitido por Liga 1 MAX EN VIVO Y EN DIRECTO.

Atlético Grau vs. Carlos A. Mannucci está programado para este sábado a las 2:15 de la tarde en las instalaciones del Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Es preciso señalar que el duelo entre los dos elencos que militan en la Liga 1 Te Apuesto que será transmitido por Liga 1 MAX EN VIVO Y EN DIRECTO.

Cabe resaltar que la última vez que Atlético Grau vs. Carlos A. Mannucci se enfrentaron por el campeonato de Primera División de Perú, el encuentro brindó muchas emociones, dejando el resultado 2-0 en favor de los trujillanos, quienes lograron imponerse a los piuranos con anotaciones de Matías Cortave y Matías Succar.

Ojo a un detalle, el cuadro del ‘Patrimonio de Piura’, se ubica en la décima posición del certamen local con 10 unidades, producto de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas en el campeonato. Por el lado de los carlistas, están en el decimoquinto lugar con ocho puntos, luego de conseguir dos triunfos, dos igualdades y cuatro caídas esta temporada.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs. Carlos A. Mannucci?

México: 13:15 horas

13:15 horas Colombia, Ecuador, Perú: 14:15 horas

14:15 horas Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 15:15 horas

15:15 horas Argentina, Brasil, Uruguay: 16:15 horas

¿En qué canal ver Atlético Grau vs. Carlos A. Mannucci?

El partido entre Atlètico Grau y Carlos A. Mannucci se disputará en el estadio Campeones del 36 y será transmitido para toda Latinoamérica por las señales de Liga 1 MAX y Fanatiz, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además de su versión de streaming a través de DirecTV GO y Liga 1 Play.

¿Dónde juega Atlético Grau vs. Carlos A. Mannucci?

¿Cuál es el pronóstico del Atlético Grau vs. Carlos A. Mannucci?

Si bien no hay un claro favorito para este partido por, Atlético Grau posee una ligera ventaja sobre Carlos A. Mannucci en la previa del compromiso, aunque deberán trasladarlo en el marcador rápidamente, si es que no quieren complicaciones. Apoyados en el calor del norte del país, intentarán no ser sorprendidos por un cuadro trujillano que viene en alza.





