Este sábado, Universitario de Deportes visitará Trujillo para enfrentar a César Vallejo por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. El cuadro merengue se mantiene en la cima de la tabla de posiciones y depende de sí mismo para quedarse con el primer torneo del año. En ese sentido, Fabián Bustos tiene claro su objetivo, por lo que vino trabajando su estrategia de juego desde la semana anterior. El DT tomó en cuenta no solo a los jugadores con los que contó en Campo Mar, también a aquellos que fueron llamados a la Selección Peruana, como José Rivera. Precisamente, el atacante crema es uno de los elementos más prometedores que tiene el argentino en su plantel, pero aún no ha logrado consolidarse como titular en la ‘U’. ¿Qué le falta para conseguirlo?

Rivera registra esta temporada tres goles y 132 minutos de juego repartidos en siete partidos. Es decir, anota cada 44 minutos, lo que confirma su trascendencia en el marcador final cada vez que pisa la cancha. Además de la importancia de su ingreso revulsivo, el delantero aporta en ofensiva con su velocidad, presión alta y capacidad para asociarse en el frente de ataque. Con esas cualidades y cifras favorables, resulta evidente que cualquier futbolista sería titular; sin embargo, su caso es especial, ya que Bustos lo prefiere como suplente. ¿Por qué?

¿Estrategia del DT?

El ‘Tunche’ no siempre fue pieza de recambio para el segundo tiempo. En la temporada 2023, el atacante arrancó como titular con Carlos Compagnucci hasta la salida del técnico, a finales de febrero. Con Jorge Fossati al mando, tomó el rol de suplente en la mayoría de partidos, aunque sumó nueve encuentros desde el arranque, mientras que los otros 21 desde el banquillo. Por su parte, los tres goles que marcó en esa campaña fueron bajo la dirección del hoy DT de la blanquirroja, quien posteriormente lo convocó a la Selección Peruana.

Para este año, Bustos siguió en cierta medida la hoja de ruta que manejó Fossati en la ‘U’, no solo con el esquema de juego (3-5-2). El plantel tuvo la oportunidad de sumar tres encuentros antes del inicio de la Liga 1 Te Apuesto, donde se evidenció el desempeño de cada jugador. En dichos cotejos, el argentino probó a Rivera solo ante Coquimbo Unido, en reemplazo de Edison Flores (que hizo de falso ‘9′ junto a Dorregaray).

José Rivera suma 132 minutos en el Torneo Apertura con Universitario y lleva tres goles anotados, es decir, marca cada 44 minutos. (Foto: Prensa U)

Con el Apertura en marcha, el ‘Tunche’ esperó hasta la segunda fecha para nuevamente saltar al campo, aunque desde entonces lo hace como suplente. La decisión no pasa por un desconocimiento del sistema elegido, ya que responde con rapidez y mucha versatilidad en el campo, no solo actuando de ‘9′, sino también como extremo. Sin embargo, son esas características las que lo convierten en un elemento clave para destrabar partidos, especialmente cuando las cosas no se dan en la primera etapa.

Por ejemplo, de los tres partidos en los que anotó este 2024, en dos de ellos fue cuando ingresó por Dorregaray (marcando ante Atlético Grau a los 85′ y frente a Melgar a los 77′), asumiendo un rol de ‘9′, con un juego más vertical en campo rival. En tanto, contra Deportivo Garcilaso ingresó por Jairo Concha como interior por derecha, con chances de correr por la banda y así generar situaciones de peligro. Curiosamente, este último caso se repitió en el amistoso ante República Dominicana, cuando entró por Piero Quispe, como interior por izquierda y luego generando el penal a favor de Perú en los segundos finales del compromiso, para gol de Paolo Guerrero.

Alta competencia

José Rivera llegó a Universitario de Deportes desde el 2023, luego de cerrar la campaña anterior con siete tantos y dos asistencias con Carlos A. Mannucci. Desde entonces, el ‘Tunche’ viene trabajando por asumir el titularato en la ‘U’; para esta temporada, tuvo como competidores directos a Diego Dorregaray (quien llegó este 2024 a tienda crema) y Alex Valera, incluso a Edison Flores, con quien ha alternado hasta en tres oportunidades en el Apertura, al igual que con el delantero argentino.

Si de goles se trata, aunque se criticó mucho a Dorregaray, tanto él como Rivera acumulan tres anotaciones en el Apertura y son los máximos anotadores. Precisamente, sobre cómo va el desempeño de los delanteros, Bustos comentó a Depor que “al haber llegado Diego (Dorregaray) tiene más presión, igual la tenemos nosotros si los resultados no se dan. Es exactamente lo mismo”. Eso sí, agregó que “como grupo y plantel tenemos que darle más chance no solamente a Diego, sino también a Olivares, Flores, el ‘Tunche’, Valera”.

JUGADORES PJ GOLES ASIST. Diego Dorregaray 8 3 - José Rivera 7 3 - Andy Polo 8 2 1 Edison Flores 8 2 3 Alex Valera 4 2 - Horacio Calcaterra 8 1 2

Para Bustos, Valera es la primera opción debido a la trascendencia que adquiere dentro del campo, más allá de que el ‘Tunche’ y Dorregaray registran más goles que él . El lambayecano tiene mayor experiencia y rodaje en el puesto, además de que goza de la confianza del entrenador. Por otro lado, da la sensación de que ‘Dorregol’ no es más que Rivera, pero depende del técnico alternarlos de acuerdo a la dificultad del partido, las circunstancias y la estrategia a plantear.

Es probable que Rivera juegue de titular en algún momento de la temporada, teniendo en cuenta la apretada agenda con la que tendrá que lidiar la delegación merengue, una vez iniciada la Copa Libertadores. Su debut será contra Liga de Quito el próximo martes 2 de abril en el estadio Monumental; luego tocará preparar el duelo ante Alianza Atlético, que se jugará el viernes 5 de abril en el recinto de Ate; mientras que la segunda jornada del torneo continental continúa el martes 9 de abril con el choque ante Junior de Barranquilla.

Tres partidos en ocho días que requerirá tener un plantel listo para que todos puedan ser titulares, de ser requerido. ¿Qué debe trabajar el ‘Tunche’ para conseguirlo? Además de su buen pie, velocidad, enganche y buen manejo del campo, debe enfocarse en seguir anotando. Sea que ingrese de suplente o de titular, solo con goles podrá demostrar su potencial y cuán importante puede ser el que le den más minutos en el campo . Esto no es solo pensando en la ‘U’, también para la Selección Peruana.





