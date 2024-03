Hace cerca de un mes causó mucha controversia la decisión de Alianza Lima de seguir contando con Carlos Zambrano, pese a que públicamente el área deportiva del club, liderada por Bruno Marioni, había confirmado que el futbolista no estaba en los planes del equipo. En aquel momento, el ‘Kaiser’ generaba polarización en los hinchas blanquiazules, pues algunos reconocían su gran jerarquía deportiva, pero otros aún guardaban el mal recuerdo de la recta final del 2023 en el que mostró bajo nivel futbolístico y alguna indisciplina fuera de la cancha. A día de hoy, el ‘León’ apenas ha jugado dos partidos en lo que va de la Liga 1 Te Apuesto, viene de anotar un doblete ante Los Chankas, porta la cinta de capitán y es una de las voces de mando en el vestuario íntimo.

Carlos Zambrano en el 2024

A fines del año pasado, Alianza Lima le comunicó a Carlos Zambrano que no pensaba contar con él para la temporada 2024; sin embargo, el contrato no terminaba de resolverse, ya que no se encontraba un punto medio y el futbolista todavía contaba con vínculo vigente hasta finales de esta temporada. De hecho, al ‘Kaiser’ le cayeron algunas ofertas del fútbol sudamericano y estuvo cerca de volver a Argentina, pero las operaciones no terminaban de cerrarse y, mientras eso ocurría, el club íntimo ya había contratado a Alejandro Restrepo y la pretemporada comenzó sin él.

Con el correr de las semanas, en Alianza Lima causó preocupación la ‘baja’ de Yordi Vílchez, quien sufrió una tendinitis y recién ha podido ser convocado en la jornada 8 del torneo. Asimismo, por lo visto defensivamente en el equipo, quedaba la sensación de que un jugador de la jerarquía y experiencia de Zambrano podía sumarle mucho a la solidez. Por su parte, el defensor venía entrenando arduamente de manera individual en un gimnasio y lo mostraba a través de sus redes sociales.

Fue entonces cuando, a fines de febrero y con el campeonato ya en la fecha 5, se establece comunicación entre el área deportiva de Alianza Lima y el futbolista. Finalmente, se llega al acuerdo de que se respetará el contrato y continuará en las filas del equipo siempre y cuando respete los lineamientos impuestos a partir de esta temporada. Entre ellos, el muy buen estado físico y ninguna indisciplina fuera de las canchas.

La primera convocatoria del ‘Kaiser’ se dio en el encuentro ante Sporting Cristal por la fecha 7 y tuvo algunos minutos en el segundo tiempo. Aquella vez, los blanquiazules cayeron por 1-2 en condición de local en el Estadio Nacional y una de las críticas fue haber replanteado la defensa con un jugador que venía de para hacía varios meses y que recién se había integrado a los entrenamientos del equipo.

Luego, llegó en partido ante Cienciano en Cusco que incrementó la crisis en la institución íntima con tres derrotas consecutivas y que puso en duda la continuidad de Alejandro Restrepo como entrenador. Tras aquella derrota, hubo una conferencia de prensa en la que estuvieron Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez y Carlos Zambrano (pese a no haber jugado ni un minuto de aquel partido), quienes alzaron su voz de protesta por los malos arbitrajes y respaldaron al entrenador.

Esta fue la primera señal de que Zambrano, más allá de lo deportivo, era una de las voces de mando y jerarquía dentro del plantel de Alianza Lima . Se conoce que el capitán, oficialmente, es Hernán Barcos y que, a inicios de la temporada, la cinta era heredada por Adrián Arregui en caso el ‘Pirata’ deje el campo. Sin embargo, en el amistoso ante Blooming, fue Zambrano el segundo en portarla por encima del mediocampista argentino.

De doblete en doblete

Tras el amistoso contra el cuadro boliviano, en el que Zambrano fue titular ocupando la posición de defensor central y luego como líbero en el replanteo, Alejandro Restrepo se convenció de que el jugador podía rendir bien en dicha zona en la línea de tres. Sin embargo, no se quiso desprender de Renzo Garcés, quien solía tener esas funciones, por lo que decidió correr a Juan Pablo Freytes como carrilero zurdo en lugar de Jhamir D’Arrigo y, de esta manera, la línea de tres estaría conformada por Jiovany Ramos, Carlos Zambrano y Renzo Garcés.

En su primer partido como titular con Alianza Lima y portando la cinta de capitán ante la ausencia de Hernán Barcos por suspensión, Carlos Zambrano anotó un doblete a los 15′ y 36′. Sus goles le dieron un respiro a un Alianza Lima necesitado de un buen resultado y, sobre todo, de un buen juego que pudo imponer ante Los Chankas.

Zambrano sabía lo que era anotar un doblete con la camiseta blanquiazul, ya que en el 2023 lo hizo ante Deportivo Municipal y, en total, ha registrado cuatro tantos en ambas temporadas. Por ahora, se aproxima el siguiente gran reto del equipo que es la Copa Libertadores y el ‘León’ se mostró emocionado por ser titular: “Sé la calidad de jugador que soy, sé que soy el mejor, digan lo que digan. Me pueden criticar, pero de la cabeza estoy muy bien”, indicó a la prensa tras el encuentro. Como se recuerda, el ‘Kaiser’ ya disputó una Copa Libertadores con Boca Juniors en el 2022 y, en aquella oportunidad, llegó hasta los octavos de final, llave en la que cayó ante Corinthians en ronda de penales.





