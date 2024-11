Desde el Estadio Campeones del 36 de Sullana, Atlético Grau vs. César Vallejo chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la Jornada 17 del Torneo Clausura - Liga 1 2024. El partido, que se llevará a cabo este sábado 2 de noviembre, está programado para iniciar desde las 3:15 p.m. (hora de Perú) y será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Asimismo, te recomendamos no buscarlo por la señal de Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del partido.

Atlético Grau quiere cerrar de gran manera una de sus mejores campañas en los últimos años, al recibir en Sullana a César Vallejo. El equipo, dirigido por el argentino Ángel David Comizzo, consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana y busca sumar un nuevo triunfo en la última fecha. Sin embargo, los ‘poetas’ llegan a este encuentro con la necesidad de ganar para evitar el descenso a la Segunda División.

Por su parte, los ‘Albos’ vienen de obtener una valiosa victoria por 1-0 ante Cusco FC, gracias a un gol de Neri Bandiera. Este triunfo les ha permitido escalar a la séptima posición en la tabla acumulada, con un total de 48 puntos. Además, lograron extender su racha a diez partidos sin perder en la Liga 1 2024.

De esta manera, Grau está motivado por la posibilidad de cerrar la campaña con un triunfo en casa, lo que no solo significaría sumar tres puntos y coronar un gran año, sino también para celebrar la clasificación a la Copa Sudamericana 2025 con su gente. La expectativa es alta y los hinchas esperan que el equipo consiga su segundo triunfo consecutivo.

Mientras que César Vallejo se enfrenta a un desafío en este partido, considerándolo una “verdadera final”. Con el equipo en la décimo quinta posición de la tabla y 30 puntos, necesita un milagro para permanecer en Primera División. La situación es crítica, ya que comparte puntaje con UTC y Mannucci, quienes también luchan por evitar el descenso. La UCV deberá desplegar su mejor juego para enfrentar a los norteños y luchar por su continuidad en la máxima categoría del fútbol nacional en 2025.

En el duelo que jugaron ambos por el Torneo Apertura, César Vallejo derrotó 2-1 a Atlético Grau en Trujillo.





Atlético Grau: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 28/10/2024 Cusco 0-1 Atlético Grau Torneo Clausura - Liga 1 2024 22/10/2024 Atlético Grau 2-2 Deportivo Garcilaso Torneo Clausura - Liga 1 2024 17/10/2024 Sport Huancayo 1-3 Atlético Grau Torneo Clausura - Liga 1 2024 30/09/2024 Atlético Grau 4-0 UTC Torneo Clausura - Liga 1 2024 23/09/2024 Melgar 0-0 Atlético Grau Torneo Clausura - Liga 1 2024

César Vallejo: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 26/10/2024 César Vallejo 0-2 Carlos Mannucci Torneo Clausura - Liga 1 2024 22/10/2024 Los Chankas CYC 2-1 César Vallejo Torneo Clausura - Liga 1 2024 18/10/2024 César Vallejo 2-2 Cienciano Torneo Clausura - Liga 1 2024 29/09/2024 Sporting Cristal 4-1 César Vallejo Torneo Clausura - Liga 1 2024 22/09/2024 César Vallejo 0-0 ADT Torneo Clausura - Liga 1 2024





¿A qué hora juegan Atlético Grau vs. César Vallejo?

Atlético Grau vs. César Vallejo se miden el sábado 2 de noviembre. El inicio del encuentro está fijado para las 3:15 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:15 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 4:15 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:15 p.m.

¿En qué canales ver Atlético Grau vs. César Vallejo?

Por la fecha 17, Atlético Grau vs. César Vallejo será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

¿Dónde se jugará el Atlético Grau vs. César Vallejo?





SOBRE EL AUTOR Andrés Manrique Periodista deportivo egresado de ISIL y Máster en Gestión Deportiva en Johan Cruyff Institute. Cuento con 8 años de experiencia en medios digitales. Melómano, aficionado a los videojuegos y entusiasta de la tecnología.