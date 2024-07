Desde Sullana, Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 4 del Torneo Clausura 2024, este miércoles 31 de julio. El partido, en el que ambas escuadras urgen de la victoria en este segundo semestre de la Liga 1, arrancará a las 1:00 de la tarde (hora peruana, ecuatoriana y colombiana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El equipo piurano llega a este encuentro después de que su último partido contra Unión Comercio no se llevara a cabo debido a problemas climáticos. La razón de la postergación fue que el club piurano no pudo llegar a Tarapoto, y la organización no encontró otro vuelo para el día viernes, por lo que el partido quedó pospuesto por causas externas. Ante esto, ahora se espera la confirmación de su reprogramación contra los “Poderoso del Altomayo”.

Este partido es importante para Atlético Grau, que hasta la fecha no ha registrado ninguna victoria en el Clausura, solo acumulando empates y encontrándose entre los últimos en la tabla de posiciones. En el acumulado, su posicionamiento tampoco es el mejor, por lo que sumar puntos como locales será una gran misión para el equipo de Horacio Hernán Melgarejo Sager, quien posiblemente aliste variantes en su esquema.

Por su parte, Comerciantes Unidos logró una victoria de 2-1 sobre Carlos Mannucci, rompiendo así una racha negativa de resultados que los había afectado. Esta victoria es especialmente significativa para ‘Las Águilas’, ya que marca el fin de una secuencia de malos resultados que comenzó en mayo. Con goles de Matías Sáenz y Óscar Pinto, el equipo dirigido por Carlos Silvestri celebró este importante triunfo.

En el partido, el primer gol se produjo a los 42′ gracias a Matías Sáenz, quien destacó por su actuación individual y logró su séptimo gol del torneo. Apenas ocho minutos después, durante el tiempo adicional del primer tiempo, Óscar Pinto convirtió un penal con gran confianza, ampliando la ventaja de su equipo antes del descanso. Esta segunda anotación le dio a Comerciantes Unidos una ventaja sólida y cómoda para afrontar el segundo tiempo del partido.

En el minuto 57, el delantero uruguayo Nicolás Albarracín anotó el gol del descuento para Carlos Mannucci. A pesar del esfuerzo de los Carlistas por conseguir el empate como visitantes, complicaron a los locales, que se defendieron hasta el final y se basaron en contragolpes para salir. En los últimos minutos, el portero Diego Campos tuvo intervenciones clave, ayudando a asegurar la victoria para ‘Las Águilas’. Comerciantes Unidos buscará continuar con esta racha positiva y sumar más triunfos tanto en el Torneo Clausura como en el acumulado.





Atlético Grau: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 21/07/2024 Atlético Grau 1-1 Universitario de Deportes Liga 1 14/07/2024 Alianza Atlético 0-0 Atlético Grau Liga 1 24/05/2024 César Vallejo 2-1 Atlético Grau Liga 1 17/06/2024 Atlético Grau 4-0 Cusco Liga 1 12/05/2024 Deportivo Garcilaso 0-0 Atlético Grau Liga 1





Comerciantes Unidos: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 26/07/2024 Comerciantes Unidos 2-1 Carlos Mannucci Liga 1 20/07/2024 Los Chankas 2-0 Comerciantes Unidos Liga 1 13/07/2024 Comerciantes Unidos 1-2 Cienciano Liga 1 25/05/2024 Comerciantes Unidos 0-1 Sporting Cristal Liga 1 19/05/2024 ADT 2-0 Comerciantes Unidos Liga 1





Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos: últimos cinco partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 19/02/2024 Comerciantes Unidos 2-2 Atlético Grau Liga 1 26/08/2021 Atlético Grau 4-0 Comerciantes Unidos Liga 2 28/06/2021 Comerciantes Unidos 1-0 Atlético Grau Liga 2 20/11/2019 Atlético Grau 3-0 Comerciantes Unidos Liga 2 16/11/2019 Comerciantes Unidos 3-2 Atlético Grau Liga 2





¿A qué hora juegan Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos?

Siguiendo con la programación, Atlético Grau se enfrentará contra Comerciantes Unidos se disputará el miércoles 31 de julio. El inicio del encuentro está fijado para las 1:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 3:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 2:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.





¿En qué canales ver Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos?

Por la fecha 4, Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





¿Dónde jugarán Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos?

El partido entre Atlético Grau y Comerciantes Unidos, que se jugará este miércoles, tendrá lugar en el Estadio Municipal “Campeones del 36″, ubicado en Sullana, una ciudad en el departamento de Piura, Perú. Este estadio, inaugurado con graderías en 1938, recibe su nombre en honor a la selección de Sullana, que ganó el campeonato nacional en 1936. El estadio tiene una capacidad para 12,000 espectadores.





