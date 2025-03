Si bien ya pasaron algunos días del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, donde los blanquiazules se impusieron por 2-1 en el Estadio Nacional, una jugada al minuto 66 generó mucha polémica por la posibilidad de que el árbitro principal, Michael Espinoza, hubiera sancionado penal. ¿Qué pasó? En su afán de detener a Alan Cantero, Franco Romero lo tocó ligeramente y su caída generó muchas dudas.

Cantero, quien había anotado el 2-1 a los 61′, estaba desatado por la banda izquierda y su desequilibrio individual era incontenible para los defensores de Sporting Cristal. Es así como, luego de un saque largo de Ángelo Campos, quedó mano a mano con Diego Enríquez y se dispuso a rematar para sentenciar el 3-1. No obstante, el anticipo de Romero dejó la sensación de haber impedido que dispare con comodidad. ¿Fue penal?

En primera instancia, Michael Espinoza determinó que no fue penal y cobró saque de esquina a favor de Alianza Lima, pues Enríquez logró desviar el esférico. Por más que los jugadores del elenco victoriano exigieron que el juez se apoye en el VAR para ver si realmente hubo un contacto desestabilizador, este mantuvo la calma y esperó la señal de sus asistentes en la cabina de videoarbitraje.

Alan Cantero fue la figura de Alianza Lima en el triunfo sobre Sporting Cristal. (Foto: GEC)

Así pues, este lunes se revelaron los audios del VAR y se confirmó que, tras un breve diálogo, los árbitros coincidieron en que no hubo pena máxima. “En el minuto 66, tras un saque de meta del equipo azul, se genera un contrataque con un pase largo donde un jugador ataque ingresa al área penal y remata a portería. El portero logra bloquear el balón, por lo que el árbitro sanciona saque de esquina”, se escucha en la locución del video del VAR.

“El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos y velocidades, determina que es una acción propia del juego, y que no es un contacto con la fuerza suficiente para derribar al atacante, por lo que confirma correctamente la decisión del campo: tiro de esquina”, complementó el locutor, confirmando la decisión de Michael Espinoza.

Espinoza, en el intercambio de palabras que tuvo con los futbolistas, afirmó: “Si hay cualquier cosa llaman, para mí se llenó de balón”. En respuesta, Hilbert Villegas, colegiado a cargo del VAR y que tuvo a Jonny Bossio como su asistente, le explicó: “Ese brazo no lo tumba, Michael. Hay un contacto, pero no es suficiente, no lo incomoda para patear”.

De esta manera quedó zanjada una de las polémicas que dejó el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. La labor de Michael Espinoza dividió opiniones; mientras algunos aprobaron sus decisiones, otros cuestionaron la forma en la que llevó el trámite del encuentro. Guillermo Farré fue uno de los quedó informe con la labor del juez, tal como lo hizo saber en su conferencia de prensa.

Michael Espinoza fue el árbitro principal del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. (Foto: Conar)

¿Qué se les viene a Alianza Lima y Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-1 a Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Deportes Iquique, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025. Dicho encuentro está programado para el martes 4 de marzo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Tierra de Campeones (Iquique, Chile). En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de ESPN, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus.

Sporting Cristal, mientras tanto, también volverá a jugar esta semana cuando visite a Melgar, por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Este partido todavía no ha sido programado por la Liga Profesional de Fútbol, pero debería jugarse entre el 7 y 9 de marzo en el Estadio Monumental de la UNSA. Asimismo, será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz.





