Ayacucho FC vs. Real Garcilaso: se ven las caras este sábado en el estadio Ciudad de Cumaná

Ayacucho FC vs. Real Garcilaso EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la jornada 14 de la Liga 1 en el estadio Ciudad de Cumaná desde las 3:00 p.m. (horario peruano) con transmisión de Gol Perú.

El duelo entre Ayacucho FC y Real Garcilaso será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones de la Liga 1.

Los ayacuchanos y los cusqueños están en la pelea por conseguir un boleto a la Copa Sudamericana de la próxima temporada. El emocionante compromiso se desarrollará este sábado 2 de noviembre.

En la tabla acumulada, Real Garcilaso y Ayacucho FC tienen 42 unidades, pero están separados por la diferencia de goles. Por ello, para cada uno, sumar tres puntos serán vitales para superar a un rival directo.

Los ‘Zorros’ tienen como objetivo salir de la racha de partidos sin ganar: perdieron frente a UTC (2-0) en Cajamarca y empataron con Unión Comercio (1-1) jugando en casa.

“Si hacemos las cosas bien en estos últimos partidos podemos conseguir el objetivo de un torneo internacional”, declaró el entrenador Mario Viera, en Radio Ovación, sobre la tarea de Ayacucho FC.

“Se viene un partido difícil (contra Real Garcilaso). Ahora, ya empiezan las finales para nosotros que buscamos la clasificación”, añadió el estratega uruguayo.

Por su lado, Real Garcilaso buscará una cuarta victoria consecutiva que le permita mantenerse con la ilusión de tener participación internacional en el 2020. “Si clasificamos a la Sudamericana sería un premio lindo”, aseguró Alfredo Ramúa a Radio Ovación.

Ayacucho FC vs. Real Garcilaso: horarios del partido

México 2:00 p.m.

Perú 3:00 p.m.

Ecuador 3:00 p.m.

Colombia 3:00 p.m.

Bolivia 4:00 p.m.

Venezuela 4:00 p.m.

Argentina 5:00 p.m.

Chile 5:00 p.m.

Paraguay 5:00 p.m.

Uruguay 5:00 p.m.

Brasil 5:00 p.m.

España 9:00 p.m.



Ayacucho FC vs. Real Garcilaso: ¿cómo llegar al estadio?

Ayacucho FC vs. Real Garcilaso: posibles alineaciones

Ayacucho FC : C. Grados, C. Laura, D. Minaya, H. Mosquera, J. Mendieta, T. Carranza, J. Inga, E. Nungaray, L. Carranza, C. Preciado y M. Montes.



Real Garcilaso: D. Ferreyra, J. Arismendi, J. Cánova, H. Benincasa, J. Ortiz, M. Aucca, J. Núñez, A. Lecaros, A. Ramúa, C. Souza y D. Carando.



