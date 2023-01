Binacional se encuentra en Arequipa, a la espera de poder realizar un vuelo que los lleve a Chile, para un amistoso internacional pactado con San Marcos, en la ciudad de Arica. Si bien la situación en dicha región se ha calmado, ello no es garantía para los jugadores, pues a la fecha el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón sigue cerrado y tampoco pueden regresar a Juliaca, por otra vía alterna.

Al respecto, el portero del ‘Poderoso del Sur’, Diego Enríquez, manifestó que el equipo se encuentra bien y trabajando. “Seguimos en Arequipa, empezamos la pretemporada acá y nos hemos quedado durante todo este tiempo trabajando aquí. Se puede entrenar normal dentro de todo”, indicó para Radio Ovación.

No obstante, no dejó de lado el panorama convulsionado que atraviesa el país, el cual continúa con protestas contra el Ejecutivo y el Legislativo, lo que ha dejado como resultado decenas de heridos y más de 50 fallecidos, desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República. A ello, le sumó los problemas que pasan en el campeonato, el cual aún no tiene un inicio definido, por las garantías que debería brindar la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Toda esta situación es complicada para los futbolistas, estamos en un futuro incierto de cuándo iniciará el campeonato, se ha complicado todo, el tema de las televisoras, la situación complicada del país, todo se ha juntado”, precisó Enríquez. Todo ello ha llevado al club a solicitar que los partidos de local de Binacional sean en Arequipa, pues Puno es una de las regiones más afectadas por las protestas.

Respecto al plano deportivo, no pudo negar que, tanto él como sus compañeros de equipo, tratan de estar enfocados en los objetivos para esta temporada. ”Uno de los objetivos más cercanos es la Sudamericana, buscar vencer a César Vallejo para poder conseguir el pase a la fase de grupos. Al ‘profe’ Wilmar lo conocemos bastante, los refuerzos que han llegado también están aportando”.

De conseguir una buena actuación, sostuvo Enríquez, lo pondrían en la mira de Juan Reynoso. “La Selección es uno de los objetivos personales que tengo cercanos esta temporada. Para eso debo estar en un buen nivel, esforzarme mucho y demostrar para lo que estoy este 2023″, dio a conocer.





