Liga 1 en su laberinto: sin garantías, clubes en protesta y una reunión que podría ser clave.

¿Qué sucede? Los duelos Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, Cantolao vs. Sport Boys, FBC Melgar vs. Deportivo Garcilaso, Binacional vs. ADT y Cienciano vs. César Vallejo no recibieron las garantías por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), que notificó mediante un oficio a la Dirección de Seguridad Deportiva (Disede) sobre esta decisión. Los otros cuatro cotejos que sí tienen luz verde para desarrollarse con normalidad son Sport Huancayo vs. UTC, Unión Comercio vs. Sporting Cristal, Carlos Mannucci vs. Atlético Grau y Alianza Atlético vs. Universitario . No obstante, ¿es posible iniciar la Liga 1 con solo cuatro partidos?

Así estaba programada la fecha 2

Fecha Partido Hora Estadio ¿Tiene garantías? 27/01/2022 Binacional vs. Tarma 7:00 p.m. Por definir No 28/01/2022 Sport Huancayo vs. UTC 1:00 p.m. IPD Huancayo Sí 28/01/2022 Alianza Lima vs. Municipal 3:30 p.m. Matute No 28/01/2022 Melgar vs. Deportivo Garcilaso 7:00 p.m. Monumental UNSA No 29/01/2022 Cantolao vs. Sport Boys 11:00 a.m. Iván Elías Moreno No 29/01/2022 Unión Comercio vs. Sporting Cristal 1:15 p.m. Carlos Vidaurre Sí 29/01/2022 Carlos Mannucci vs. Atlético Grau 3:00 p.m. Mansiche Sí 29/01/2022 Alianza Atlético vs. Universitario 3:30 p.m. Campeones del 36 Sí 30/01/2022 Cienciano vs. César Vallejo 7:00 p.m. Garcilaso de la Vega No

En ese sentido, Depor conversó con Enrique de la Rosa, director de Disede, quien confirmó que en la reunión de este miércoles 25, donde tambíen esperan la presencia de un representante de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se decidirá si la Liga 1 arranca sin estos cinco partidos o si se posterga hasta un próximo aviso.

“La PNP no ha aprobado los planes de cinco partidos. Si no tenemos seguridad policial para esos cinco partidos, no se podrán jugar. Vamos a definirlo en la reunión. De repente las cosas puedan cambiar para bien, ojalá. Si no, esos cinco partidos no se jugarán. Y hay otros cuatro partidos que sí cuentan con la aprobación de la Policía y sí podrían llevarse a cabo. Todo va a depender de esa reunión”, expresó el directivo a este diario.

La Rosa aclaró que el retraso del inicio de la Liga 1 obedece únicamente a los conflictos políticos y sociales que atraviesa nuestro país en distintas regiones, como Arequipa y Cusco. Asimismo, sostuvo que la posibilidad de que el campeonato se juegue con solo cuatro partidos dependerá únicamente de los organizadores, en este caso, de la FPF.

“Para nada tiene que ver la parte deportiva ni el problema que hay entre los clubes y la FPF (derechos de TV). Aquí es un tema netamente de prevención ante la violencia que podría haber por la coyuntura social. Vamos a ver la situación. Hay 3 o 4 ciudades en estado de emergencia. Ya quedaría en el organizador si lleva a cabo la fecha con cuatro partidos, o la suspende. El acuerdo de esta reunión podría ser dejar en libertad que ellos decidan; pero si no contamos con las garantías de la Policía para una cantidad de partidos, estos no podrían jugarse. Si el torneo inicia con 4 partidos no depende de mí, eso depende de los organizadores”, sostuvo.

¿Cuál es la posición de la FPF?

A raíz de la negación de las garantías para el desarrollo de los cinco partidos programados para este fin de semana, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) publicó un comunicado en el que deja en claro que las programaciones de los partidos de la fecha 2 y 3 de la Liga 1 están sujetos a modificaciones; es decir, dependen de la evaluación que realicen las autoridades sobre la coyuntura social que atraviesa el país. En ese sentido, la organización del torneo deja abierta la posibilidad de aplazar el inicio de la competencia, aunque no especifica si existe la opción de que se jueguen solo los cuatro compromisos que sí tienen garantías.

Como se sabe, sucedió algo similar la semana pasada, cuando la Disede emitió un comunicado en el que dispuso la cancelación de todo espectáculo deportivo hasta el 23 de enero. Con ello, la fecha 1 quedó totalmente descartada y hasta el momento la LFP no se ha pronunciado sobre cuándo sería la reprogramación. Ahora, si finalmente se decide también postergar las fechas 2 y 3, el calendario de la Liga 1 sufriría una severa modificación y los clubes serían los más afectados.

¿Qué clubes se alistan para jugar este fin de semana?

De los ocho clubes que se declararon opositores a la FPF, solo Universitario de Deportes está apto para jugar. Según la programación, los cremas enfrentarán a Alianza Atlético en Sullana y el partido sí cuenta con las garantías del caso. Es más, a pesar de que en un inicio dijeron que no iban a jugar la Liga 1 si la Federación no levantaba la medida cautelar, hoy el presente dice otra cosa: la ‘U’ se prepara para competir este domingo si las autoridades dan luz verde al inicio del campeonato.

“Voy a ser enfático en mostrar nuestra postura, el club no va a ser afectado deportivamente. No vamos a arriesgar deportivamente a la institución (...) Si tenemos que jugar un fin de semana, vamos a jugar”, expresó abiertamente Jean Ferrari, administrador merengue. Eso sí, esta posición podría cambiar si la fecha 2 también se posterga.

En contraste, Alianza Lima, Cienciano y Melgar mantienen su postura firme y no van dar su brazo a torcer. La posición de estos equipos va más allá de lo deportivo: independientemente de lo que digan las autoridades, no jugarán si la media cautelar persiste. Ojo, eso no quiere decir que el plantel blanquiazul paralice los entrenamientos; al contrario, el equipo de Guillermo Salas continúa trabajando de acuerdo al nuevo plan diseñado por el comando técnico. Lo mismo ocurre con el cuadro cusqueño y el arequipeño.

“Hay una posición muy cerrada en no variar. Vamos a ver qué van a decir los hinchas cuando no vean a sus equipos (en los partidos). Yo quiero saber qué va a pasar cuando no estén los principales equipos jugando. Nosotros buscamos sentarnos en una mesa y arreglar este problema”, expresó Sergio Ludeña, administrador del ‘Papá'.

Por otro lado, Sporting Cristal, Atlético Grau, Sport Huancayo, UTC, Unión Comercio, Carlos Mannucci y Alianza Atlético, quienes además están en sintonía con la FPF y la empresa 1190 Sports, trabajan de la misma manera y están mentalizados en jugar este fin de semana, tal y como indica la programación de la fecha 2. Sin embargo, lo que todos ellos también tienen en común es que sus partidos sí recibieron las garantías del caso para llevarse a cabo con normalidad. De igual manera, la decisión final la tendrán las autoridades y todo es cuestión de esperar.

