¿Cómo va la pretemporada?

Es una etapa linda, de preparación, que siempre cuesta un poco, cansa, pero es la base fundamental para lo que va a ser el ánimo, el físico y la performance que vamos a tener a lo largo de la temporada. Es lo que nos va a acercar al nivel que pretendemos estar.

¿Cómo va la conexión con el comando técnico de Tiago Nunes?

Es un comando técnico muy bueno, muy exigente. Por suerte tenemos muy buen diálogo, nos consulta cómo estamos. Se ha formado un ida y vuelta muy positivo y creo que nos va a hacer crecer mucho.

¿Consideras que se vio reflejado su trabajo en la Tarde Celeste? Fue un primer partido positivo …

Fue una tarde muy linda. Pudimos reencontrarnos con nuestra gente y salió todo muy bonito. Lo más importante era el partido. Pues si bien el evento fue espectacular, lo que el hincha va a ver, principalmente, es a su equipo jugar bien, ganar. Y si bien fue un partido que tuvo varias matices, porque al quedarnos con 10 jugadores se modificó un poco el plan de juego, puesto que tuvimos que tomar otras alternativas, todo tuvo un final grato. Creo que supimos recomponernos a ese futbolista menos, de una forma inteligente, y formamos un equipo más compacto. Por suerte, pudimos ganar y creo que el hincha de Cristal, en general, se fue contento del estadio.

En la Tarde Celeste, fuiste uno de los jugadores más ovacionados, ¿cómo va tu relación con la hinchada?

Muy bien. Desde el primer día que llegué al club me he sentido bien recibido, aceptado. Después, como a todos, hay momentos en el que te va mejor que otros, pero siempre ha habido mucho respeto. Estoy muy a gusto en la institución, con la gente que trabaja aquí. Así que trabajo cómodo, tranquilo, porque me siento querido. El fin de semana uno siempre tiene que tratar de hacer las cosas bien para que el equipo gane. Hay que demostrar siempre que uno está capacitado para jugar en Cristal.

¿Cómo sientes a los refuerzos?

Han llegado chicos a sumarse que nos van a venir muy bien a lo largo de la temporada. No solo los jugadores extranjeros, sino también los chicos nacionales tienen muchas ganas. Hemos tratado de recibirlos muy bien, como a todos nos gustaría que nos reciban. Poco a poco creo que se están soltando más y nos estamos adaptando todos. Hay que conocernos, entendernos dentro de la cancha. Es algo que lleva tiempo, partidos y creo que con el paso de las fechas eso va a ir mejorando más, pero estamos tratando de que los nuevos estén a gusto y se sientan con toda la confianza.

Si jugaran mañana, ¿el Sporting Cristal que se vería es el que quiere Tiago Nunes?

Nosotros desde el partido de presentación tratamos de demostrar lo que es la idea del entrenador, lo que nos pide, tratar de hacerlo al máximo. Nos hemos dado cuenta en los partidos de preparación que su trabajo nos va a dar buenos resultados y que estamos cómodos. Desde la semana pasada estamos listos para iniciar y siempre que haya una semana más de postergación nos va a servir para ir afinando cosas.

¿Qué te ha solicitado el comando técnico?

Sigo jugando en la posición ofensiva, obviamente que uno debe aportar en ataque. Si bien soy extremo tengo que seguir ayudando de cara al gol, asistir. Nunes nos exige bastante a la hora de no tener la pelota, porque somos un equipo que tratamos de ser muy solidarios, trabajar cuando el balón no está con nosotros y desde ahí hacernos fuertes cuando nos toca atacar.

¿Has conversado con Alejandro Duarte?

Alejandro ya está acá con nosotros. Está haciendo los trabajos de recuperación. Obviamente, fue una lástima lo que le pasó. Estamos todos expuestos como jugadores a que nos pase algo así. Lamentablemente, le pasó antes de que arranque el torneo, pero es alguien con experiencia que sabe que estas cosas suceden. Ya empezó la cuenta regresiva para ponerse a punto nuevamente y recuperarse que es lo que importa. No tanto es cuándo regresa, sino que cuando lo haga vuelva a estar como antes.

Renato Solís ya está entrenando …

También está tratando de ponerse bien del todo, de terminar bien su recuperación. Lo más feo que te puede ocurrir como deportista es no estar sano, no poder competir. Apurarnos nos podría jugar en contra. En mi caso, me ha ocurrido alguna vez. Así que lo más importante es que se pueda recuperar bien.

¿La mente ya está en la Copa Libertadores?

Uno siempre se ilusiona con un torneo internacional, pero estamos totalmente enfocados en Unión Comercio, que enfrentaríamos el domingo, pero ya llegará el momento para ver qué rival nos toca, cuándo y dónde. Hay tiempo, ojalá podamos llegar con un número importante de partidos antes para llegar bien preparados.

¿Hay presión? Los torneos internacionales siempre son dolorosos para los peruanos …

Más que presión, es la realidad, lo que sucede y ha venido sucediendo. No somos ajenos a ello. Uno siempre trata de renovar las ilusiones, las expectativas, preparándose cada vez mejor, de ver siempre en qué detalle nos cuesta a los equipos peruano y en base a eso, también el comando técnico que tenemos verá de qué forma jugar, cómo plantearnos a cada rival en cada torneo internacional, pero tenemos las mismas ganas. Queremos hacer bien las cosas, ser un club competitivo e ir avanzando en la Libertadores.

En la Liga 1 es otra historia …

Tratamos siempre de ser un equipo competitivo, regular. El año pasado nos faltó un poquito para jugar las finales, pero en líneas generales levantamos mucho. Conseguimos esa regularidad que es complicado tener, más por el hecho de que el torneo volvió a ser descentralizado y sumar en altura es difícil. Nos tocó perder después de tantos partidos invictos en un encuentro de local que nos terminó costando carísimo. Pero, es la regla del juego, otros equipos fueron un poquito mejores que nosotros y ese fue el resultado final.

¿Qué crees que ocurrió en la etapa final de la Liga 1 2022?

Fue perder un partido contra Grau de local. Mi consideración de ese encuentro fue que hicimos un buen primer tiempo, en el cual ellos jugando bien también nos hicieron un gol. Luego, se nos hizo cuesta arriba. Sabíamos que nos estábamos jugando una tarde importante del año y eso a veces te lleva a tomar riesgos. Lo terminamos pagando caro, porque fue el partido que nos hizo perder la punta. Si bien ganamos el resto de partidos que nos quedaron, nos quitó la posibilidad de ir directo a la final, y en semifinal nos enfrentamos con un buen plantel como Melgar, que hizo mejor las cosas que nosotros.

¿Revancha?

Nunca me tomo nada como una revancha, porque creo que tanto en mi caso como en el de mis compañeros, errores tenemos y seguiremos teniendo. Siempre uno entra a la cancha y trata de entregarse al máximo, con errores, con aciertos, hay que dar lo mejor para Cristal. A veces sale y todo acaba muy lindo, pero otras te encuentras con clubes que te complican, que hacen bien las cosas y te pueden superar por momentos. Este año comenzamos todo de cero y es una buena oportunidad para pelear el título.

¿Qué les ha transmitido el club sobre la problemática por los derechos de transmisión y el contexto político que atraviesa el país?

Tenemos muy claras las cosas de que el club tiene personas encargadas sobre ese tema. Nosotros nos dedicamos totalmente a la parte deportiva. Todos tenemos expectativa de poder arrancar, que se puedan solucionar en todo el país, porque lo político es algo que nos afecta a todos, como trabajadores, como empleados del club, como personas, peruanos. Antes de deportistas somos ciudadanos, seres humanos y queremos convivir en un ambiente de paz, que nuestras familias estén tranquilas, que puedan salir a la calle sin encontrarse con un problema. Así que lo primero es eso, que haya tranquilidad en todo aspecto. Seguramente, cuando lo haya, nos tocará jugar.

Un mensaje al hincha …

Agradecerle por el apoyo, por el respaldo al equipo. Es un año nuevo, las instituciones se van renovando siempre. Sabemos las expectativas que tienen depositadas en nosotros y la responsabilidad que tenemos de defender el club. Que se queden tranquilos, porque vamos a darlo todo para que cada vez que vayan a la cancha puedan irse contentos.





