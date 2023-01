Si todavía hay incertidumbre, respecto al inicio de la Liga 1 y en qué fechas se dará, la organización del campeonato local ya puso fechas y estadios para los partidos que corresponden a la tercera jornada del Torneo Apertura. Estos tienen previstos arrancar desde el próximo viernes 3 de febrero hasta el lunes 6.

No obstante, de acuerdo a la publicación compartida en su cuenta de Twitter, esta programación de cotejos quedará sujeto a los cambios que puedan dictaminar las autoridades correspondientes, ya que frente al panorama social y político, es probable que se solicite volver a cancelar los eventos deportivos, como sucedió el fin de semana anterior con la primera fecha.

De no haber algún cambio, la tercera jornada del Apertura arrancaría con el duelo de Cusco FC frente a Sport Huancayo, que estrenan nuevo uniforme diseñado por la marca italiana Lotto, para el día viernes 3 de febrero desde las 3:30 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco). Para el sábado 4 de febrero hay cinco duelos programados.

El primero es el de Sport Boys vs. Unión Comercio, desde las 11:00 a.m. en el estadio Alberto Gallardo. Habrán dos partidos que se jugarán en simultáneo, el choque de UTC vs. Cienciano y el de Universitario ante Cantolao, los cuales están previstos para las 3:30 p.m. en el estadio Héroes de San Ramón y en el Monumental, respectivamente.

Para el domingo 5 de febrero habrán dos compromisos a disputarse. El día empezará con el partido de Deportivo Municipal vs. Carlos A. Mannucci a las 11:00 a.m. en el estadio Elías Moreno, mientras que para las 3:30 p.m. Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima, en el primer clásico moderno del año.

Finalmente, el lunes 6 de febrero habrá un duelo a jugarse en Trujillo, cuando se enfrenten Universidad César Vallejo frente a Alianza Atlético. El club que le tocará descansar para esta jornada será ADT, el cual vuelve para la cuarta fecha.

Fixture de la Fecha 3 del Apertura

Viernes 3 de febrero

Cusco FC vs. Sport Huancayo - 3:30 p.m. (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Sábado 4 de febrero

Sport Boys vs. Unión Comercio - 11:00 a.m. (estadio Alberto Gallardo)

Atlético Grau vs. Melgar - 1:00 p.m. (estadio Municipal de Bernal)

UTC vs. Cienciano - 3:30 p.m. (estadio Héroes de San Ramón)

Universitario vs. Cantolao - 3:30 p.m. (estadio Monumental)

D. Garcilaso vs. Binacional - 7:00 p.m. (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Domingo 5 de febrero

D. Municipal vs. Carlos A. Mannucci - 11:00 a.m. (estadio Iván Elías Moreno)

Sporting Cristal vs. Alianza Lima - 3:30 p.m. (Estadio Nacional)

Lunes 6 de febrero

César Vallejo vs. A. Atlético - 3:30 p.m. (estadio Mansiche)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.