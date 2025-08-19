La Liga 1 podría tener un giro radical en los próximos días. La inhabilitación de Binacional -tras la anulación de la medida de cautelar que le otorgaba el permiso de participar en primera división- generará cambios en el Torneo Clausura 2025. A falta de oficialización por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la tabla de posiciones no será la misma. Con cinco fechas disputadas del segundo torneo del año, habrá variaciones en los encuentros ya jugadores y algunos tendrán doble descanso con el paso de las fechas. Entérate cómo quedaría todo en la siguiente nota.

Una de las primeras variaciones sería que Universitario pasará a ser líder del Torneo Clausura 2025. Los cremas cuentan con 14 puntos y, tras anularse los partidos de Binacional ante Cusco FC y Sporting Cristal, quedarían relegados al segundo y tercer lugar con 13 y 14 unidades, respectivamente.

Cabe resaltar que los dirigidos por Jorge Fossati descansarán en dos ocasiones ya que en la fecha 9 jugaban ante el ‘Poderoso del Sur’ y en jornada 17 no estaban programados porque hay equipos impares.

En lo que respecta a la tabla acumulada, Alianza Lima pasaría al segundo lugar porque Cusco FC y Sporting Cristal también pierden puntos. Eso sí, desde tienda blanquiazul tendrán dos partidos más, situación que podría ser perjudicial a futuro, teniendo en cuenta que también les falta descansar dos veces.

Por el lado de los últimos lugares, Comerciantes Unidos y Alianza Universidad pasan a ser los dos comprometidos con el descenso, dejando a Ayacucho FC muy cerca de esta zona. Además, Binacional sería uno de los tres descendidos por estipulación del reglamento en el torneo local.

Cabe resaltar que Deportivo Binacional quedaría relegado a la última posición del Torneo Clausura y la tabla acumulada. Si bien esta decisión aún no es oficial, se espera que todo se defina hasta antes del día viernes 22 de agosto porque el ‘Poderoso del Sur’ tiene un duelo programado ante Ayacucho FC.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 6 4 2 0 11 4 7 14 2 Sporting Cristal 5 4 1 0 11 0 11 13 3 Cusco FC 4 4 0 0 7 1 6 12 4 Garcilaso 6 3 3 0 8 3 5 12 5 Alianza Lima 6 3 2 1 7 5 2 11 6 Sport Huancayo 6 2 2 2 9 9 0 8 7 Melgar 6 2 2 2 5 6 -1 8 8 Alianza Atlético 5 1 3 1 3 2 1 6 9 Los Chankas 4 2 0 2 6 10 -4 6 10 ADT 5 2 0 3 3 7 -4 6 11 Cienciano 5 1 2 2 6 5 1 5 12 Comerciantes Unidos 5 1 2 2 6 7 -1 5 13 Juan Pablo II 5 1 2 2 6 8 -2 5 14 Atlético Grau 5 1 1 3 7 10 -3 4 15 Alianza Universidad 5 1 1 3 5 8 -3 4 16 Ayacucho FC 6 1 1 4 5 9 -4 4 17 Sport Boys 6 1 1 4 1 7 -6 4 18 UTC 4 0 1 3 2 6 -4 1 19 Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 24 16 5 3 49 16 33 53 2 Alianza Lima 24 14 6 4 30 16 14 48 3 Cusco FC 22 14 4 4 41 21 20 46 4 Sporting Cristal 23 14 3 6 42 24 18 45 5 Alianza Atlético 23 12 4 7 31 20 11 40 6 Garcilaso 24 11 6 7 36 22 14 39 7 Melgar 24 10 9 5 33 26 7 39 8 Sport Huancayo 24 11 5 8 32 30 2 38 9 ADT 23 8 6 9 27 37 -10 30 10 Los Chankas 22 7 8 7 30 35 -5 29 11 Cienciano 23 6 10 7 35 30 5 28 12 Atlético Grau 23 6 8 9 30 34 -4 26 13 Sport Boys 24 6 6 12 27 35 -8 24 14 Juan Pablo II 23 6 6 11 26 36 -10 24 15 UTC 22 5 5 12 19 40 -21 20 16 Ayacucho FC 24 5 4 15 19 36 -17 19 17 Comerciantes Unidos 23 3 7 13 23 39 -16 16 18 Alianza Universidad 23 3 6 14 21 41 -20 15 19 Binacional 23 5 8 10 23 38 -19 23

¿Qué pasó con Deportivo Binacional?

Deportivo Binacional podría quedar inhabilitado de participar en primera división porque desde el Poder Judicial dejaron sin efecto la medida cautelar que les otorga el permiso de participación. El ‘Poderoso del Sur’ se insertó a última hora en la temporada 2025, por una decisión administrativa, pero esta situación podría cambiar en pleno desarrollo del Torneo Clausura 2025.

De acuerdo a información de RPP, la Corte Superior de Justicia de Puno emitió la resolución de extinción de la medida cautelar que ordenaba a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) la integración de Binacional en la Liga 1 2025. Por ese motivo, desde la entidad se encuentran en la facultad de decidir su futuro.

¿Qué partidos disputó Deportivo Binacional en el Torneo Clausura?

Deportivo Binacional lleva 5 partidos disputados en el Torneo Clausura. Contando que descansó en la primera fecha, los dirigidos por Claudio Bustamante sumaron 5 puntos, con un total de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. En la tabla acumulada está en el puesto 17 con 23 unidades, separado a solo 4 del antepenúltimo lugar que ocupa Ayacucho FC.

Fecha 2: Binacional 0-0 UTC

Fecha 3: Cusco FC 2-0 Binacional

Fecha 4: Binacional 2-0 Alianza Atlético

Fecha 5: Juan Pablo II 0-0 Binacional

Fecha 6: Binacional 1-3 Sporting Cristal

