El exfutbolista Brian Sarmiento reveló detalles inéditos de su fichaje por Cusco FC -antes Real Garcilaso- en el año 2015, cuando el equipo cusqueño era dirigido por el entrenador Mariano Soso. En una entrevista en Somos Crudo TV, el exmediocampista de 34 años destacó que el mejor auto que tuvo en su vida fue un Dodge Challenger (el de Toretto de Rápidos y Furiosos) y lo consiguió gracias al presidente del club peruano en aquel entonces. Cabe mencionar que el argentino llegó a anotar siete goles en el campeonato nacional.

Sarmiento, quien también ha jugado en clubes de España, Argentina, Brasil y Bolivia, recordó la vez en que el actual DT de Alianza Lima lo llamó para que juegue en el Perú y también confesó cómo obtuvo el vehículo mencionado. “Se lo pedí al presidente del equipo peruano. Le tiré un contrato que me diga que no y me aceptó todo”, fueron sus primeras palabras.

“Estábamos así, entre cuatro amigos en la pileta, y me llama Mariano Soso y me dice: ‘te quiero en el Real Garcilaso’. Le digo: ‘¿y esto donde está?’. Miro Cusco y me sale Machu Picchu, digo qué mier** voy a hacer allí yo. Me llama el presidente y le digo ‘ahí te paso las pretensiones’”, agregó el exjugador.

Finalmente, señaló que en las pretensiones colocó el auto en específico, pero no imaginó que el presidente del club iba a aceptar. “Había hecho un asado, estábamos tomando unas cervecitas. Anotamos en un papel. Y uno puso el auto de Toretto. Y se lo mando. Era un pasaje por mes para los amigos. Me llama y me dice: ‘Bueno, señor Sarmiento, acepto las condiciones’”, sentenció.

Cabe recordar que, durante su paso por Cusco FC en 2015, Sarmiento anotó siete goles en un total de 29 partidos. Coincidió con Mariano Soso, quien estaba ejerciendo el trabajo de entrenador por primera vez en su carrera. Para la siguiente temporada, Brian siguió su carrera en Banfield de Argentina. Luego pasó por otros clubes como Newell’s Old Boys, Volos (Grecia) y Aurora.





¿Cuándo es el próximo partido de Cusco FC?

El próximo partido de Cusco FC será ante Unión Comercio en el estadio Municipal Carlos Vidaurre García, ubicado en Tarapoto. El encuentro, válido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2024, está programado para jugarse el lunes 26 de agosto desde la 1:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

En estos momentos, el conjunto dirigido por Miguel Rondelli se ubica en la tercera casilla del Torneo Clausura 2024. Tiene 14 puntos y solo está detrás de Universitario de Deportes (15 puntos) y Alianza Lima (17 puntos). El combinado dorado ha iniciado muy bien el certamen y piensa luchar hasta la última jornada. Hasta ahora, ha conseguido cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR