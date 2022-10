El presente de un jugador de fútbol se evalúa por su desempeño en el campo de juego y también fuera de él. Y hoy en día, Bryan Reyna pasa por un gran momento tras su debut con gol en la Selección Peruana y la participación en Cantolao por la Liga 1. Sin embargo, también aprovechó para apuntar sobre los temas de conducta que tuvo en España y que lo alejaron de Mallorca, dando a entender que ya todo está solucionado.

“Sigan apoyando a la gente. No estén tirando malas cosas, el enemigo de un peruano es otro peruano. Quizá he tenido un problema antes, pero ya lo he solucionado. La gente sin conocerme me juzga. Voy a seguir trabajando para mantenerme en la bicolor”, señaló el jugador.

Sobre su inicio con la Selección Peruana, apuntó que le comunicaron un día antes que sería titular en el partido ante El Salvador, que se disputó el martes 27 de setiembre. Tuvo la oportunidad de marcar en su primera participación con la ‘blanquirroja’.

“Contento por el debut y el gol. He estado trabajando para esto. Es una selección en la que cada jugador tiene una gran importancia. Me gusta encarar mucho a mis rivales. Me dijeron que arrancaba el lunes (un día antes del duelo) y yo estaba preparado”, agregó a TeleDeportes de Panamericana TV.

Las palabras de Jean Deza para Bryan Reyna

La disciplina es determinante, destacó Jean Deza, atacante del conjunto tarmeño. “En su momento, yo no lo entendía, pensaba que con el talento iba a tapar todo. Van pasando los años y el que se va alejando de la Selección es uno mismo”, añadió Deza, que tiene cinco partidos con Perú, todos en amistosos.

“Si tienes talento cuídate, rodéate de buenas personas, de tu familia, y no cometas los mismos errores. Hay ejemplos, yo soy uno de ellos, no me arrepiento pero sé que todavía puedo llegar”, sentenció Jean Deza, en referencia a las promesas del fútbol peruano.





