Cantolao vs. Unión Comercio EN VIVO: miden fuerzas esta tarde en el Miguel Grau

Cantolao vs. Unión Comercio juegan EN VIVO por la Liga 1 Apertura desde el estadio Miguel Grau de Callao en choque que va desde las 5:45 pm. y por transmisión de Gol Perú. El 'Delfín' quiere tumbarse al 'Poderoso' para dejar los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Cantolao vs. Unión Comercio es el duelo de dos equipos que no andan bien en el campeonato y que tratarán de aprovechar el mal momento del rival para sumar un nuevo triunfo en el torneo que los saque de la parte baja de la tabla de posiciones.

Ambos equipos llegan en las mismas circunstancias: no ganan hace cuatro partidos y viven pendientes del fantasma del descenso.

El 'Delfín' ha sumado dos puntos en las últimas cuatro fechas y marcha en el puesto 16. Pero por lo apretado que está la tabla de posiciones sabe que un triunfo lo puede reubicar en la parte media y tener la tranquilidad para afrontar la siguiente fecha.

La única ausencia en el aurinegro será la del lateral izquierdo Farid Jasaui quien recibió su tercera tarjeta amarilla y se perderá este compromiso.

Unión Comercio, en tanto, ha perdido tres de los últimos cuatro partidos que disputó y ha dejado a los dirigidos por Marcelo Vivas estancados en el puesto 14 con ocho puntos. Para este no hay ausencias por lo que esperan robar tres puntos del primer puerto del Perú.

Cantolao vs. Unión Comercio: posibles alineaciones

Cantolao : F. Nicosia, C. Cabello, V. Salas, F. Jasaui, E. Mogollón, P. Albarracín, G. Barreto, J. Atoque, C. Lasso, S. La Torre y D. Pizarro.



Unión Comercio: R. Ruíz, J. Rabanal, C. Dávila, H. Ángeles, L. Garro, F. Manenti, W. Mimbela, J. Morales, V. Cedrón, M. Carranza, S. Gularte.

La declaración de los hinchas de Sporting Cristal tras caer goleados ante Olimpia. (Video: Depor)

► Tabla de posiciones de la Liga 1: así se mueve mientras se juega la fecha 8 del Torneo Apertura



► Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17: así quedó tras la fecha 2 del Hexagonal final



► Con la frente en alto: Perú perdió 3-2 con Chile por la segunda fecha del Hexagonal Final [VIDEO]



► Perú vs. Paraguay: fecha, horarios y canales por el partido por el Hexagonal del Sudamericano Sub 17