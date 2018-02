Carlos Cáceda cumplió con su primer entrenamiento como jugador de Deportivo Municipal. El arquero trabajó bajo las órdenes de Víctor Rivera en el Centro de Esparcimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú.

"Acá hay muy buenos arqueros, pelear el puesto va a ser muy duro y espero dar lo mejor de mí para cuando el ‘profe’ lo requiera. Pude ver el resumen del segundo partido, pero creo que el equipo está muy unido y sabemos que con trabajo lo vamos a sacar adelante", declaró el exportero de la 'U' en Gol Perú.

"En cuanto a mi llegada, las negociaciones no fueron tan rápidas porque Veracruz, en un inicio, no quería que regresara, pero luego ellos entendieron que era lo mejor para mí en estos momentos. Lo principal para tomar esta decisión era tener minutos. Le agradezco a Veracruz por permitirme salir y a Municipal porque me han recibido muy bien", añadió.

El arquero llegó a préstamo por cuatro meses y podría debutar con los ediles el fin de semana. Deportivo Municipal se enfrentará a Cantolao, el domingo a la 1.30 p.m. en el estadio Miguel Grau.

