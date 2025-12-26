Carlos Garcés atraviesa un momento determinante en Cienciano, club en el que afrontará su cuarto año consecutivo y donde, según confesó, encontró estabilidad, cariño e ilusión por pelear objetivos importantes. El delantero ecuatoriano analizó los factores que influyeron en su renovación, valoró su rendimiento del 2025 y explicó por qué decidió continuar en Cusco a pesar de tener propuestas de su país. El atacante también se refirió al proceso de nacionalización peruana que está en marcha y que podría cambiar su condición en el torneo local a partir del próximo año.

Desde su llegada en 2023, Garcés se consolidó como figura esencial del equipo cusqueño, motivo por el que decidió prolongar su estadía. Para él, la combinación entre proyecto, ciudad y respaldo del hincha fue determinante. “Es un club serio, el más grande de Cusco y uno de los grandes de Perú. La ciudad es hermosa y la hinchada muy apasionada”, señaló al explicar los motivos de su renovación hasta noviembre del 2026.

Además, mencionó que el afecto de la afición influyó incluso a nivel familiar. “Somos muy queridos en Cusco. Es una hinchada exigente, pero mi rendimiento me ha hecho ganar su cariño”, expresó, destacando que la conexión con la ciudad pesó más que cualquier otra oferta.

Al evaluar su temporada 2025, el atacante fue autocrítico. Dividió su año entre un gran inicio, con ocho goles antes de su lesión de rodilla, y un cierre irregular en el que solo pudo convertir cuatro veces. Sin embargo, consideró que fue una campaña aceptable, y que ahora busca consolidarse como pieza clave del ataque en 2026.

Otro punto importante fue el avance de su nacionalización. El ecuatoriano confirmó que el trámite está en una etapa avanzada y reveló que lo más probable es que a partir de mayo ya pueda jugar como peruano, liberando una plaza de extranjero. Este paso, a nivel personal y familiar, representa un compromiso fuerte con el país y con la institución cusqueña.

Carlos Garcés, delantero de Cienciano habló sobre las propuestas que tuvo de la Liga Ecuatoriana. | Foto: Cienciano

Las ofertas que llegaron desde Ecuador

Aunque su continuidad parecía encaminada, Garcés confesó que recibió propuestas concretas del fútbol de su país. El delantero indicó que fueron tres clubes los que lo buscaron: “Sí, tuve un par de ofertas formales. Dos de la Costa y una de la Sierra”, dijo, para luego precisar que se trataba de Delfín, Deportivo Cuenca y Guayaquil City. Pese al interés, aclaró que priorizó seguir en el extranjero y mantener estabilidad en Cusco.

En cuanto al 2026, el atacante sostuvo que la meta de Cienciano es pelear el torneo local y repetir, e incluso mejorar, la participación internacional que tuvieron en la Copa Sudamericana. Destacó que con el nuevo comando técnico, un equipo más intenso en la presión y mayor seguridad defensiva, el club puede aspirar a un año competitivo.

Finalmente, el jugador dejó un mensaje para la hinchada y para los jóvenes del plantel, recalcando que la clave para mantenerse en un alto nivel es la concentración y el trabajo diario. “Estar enfocado siempre es la base del éxito”, sostuvo, convencido de que la próxima temporada puede ser una de las más importantes de su carrera.

