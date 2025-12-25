Alianza Lima quiere dejar atrás lo vivido durante la recta final de este 2025 que ya termina y viene trabajando arduamente en la conformación de su plantel para la próxima temporada, esperando que, de la mano de Pablo Guede desde el banquillo, terminen con la sequía de tres años sin títulos nacionales en la Liga 1 y, además, ser competitivos en la Copa Libertadores. En medio de eso, en las últimas horas se confirmó un fichaje que apunta ser determinante en el 2026: Federico Girotti llegó a un acuerdo definitivo para sumarse al cuadro íntimo.

Con la compra del 50% de sus derechos económicos y el 100% de sus derechos federativos, Alianza Lima se hará de los servicios del delantero argentino con un contrato por tres temporadas; es decir, hasta finales del 2028. Un detalle no menor es que los blanquiazules desembolsaron alrededor de 1.6 millones de dólares para asegurar la transferencia desde Talleres de Córdoba.

En Argentina, por supuesto, no pasó desaparecido el nuevo destino del futbolista de 26 años, pues los medios deportivos de dicho país rápidamente reaccionaron a este movimiento en el mercado de pases. Y es que además de tener sobre la mesa la posibilidad de llegar al fútbol peruano, se supo que Federico Girotti fue sondeado por clubes la Liga MX, Brasileirao y de la misma Liga Profesional Argentina.

Sin embargo, para que Talleres llegase a un acuerdo definitivo con Alianza Lima, fue importante el deseo del atacante, quien estaba conforme con lo que le propusieron los victorianos, no solo en términos económicos, sino también con el proyecto deportivo con Pablo Guede a la cabeza. De esta manera, fue más sencillo para que todas las partes llegasen a un acuerdo sin inconvenientes en las negociaciones.

Federico Girotti llegó a un acuerdo con Alianza Lima por las próximas tres temporadas. (Foto: Getty Images)

El diario Olé, por ejemplo, destacó la salida de Hernán Barcos como un punto clave en la necesidad de Alianza Lima por contar con un ‘9’ extranjero, algo que los llevó a contactar con el entorno de Federico Girotti. “El club peruano se quedó sin su principal estandarte de ataque, Hernán Barcos, quien se fue libre, y el ‘9’ de la ‘T’ fue el jugador que vinieron a buscar. De no mediar inconvenientes, Alianza adquirirá la mitad del pase de Girotti”, informaron.

En esa misma línea, Olé hizo hincapié en las salidas de Camilo Portilla y Javier Burray, buscando explicar el éxodo de jugadores de Talleres. “Talleres arrancará un 2026 con más bajas que altas. Aunque en el mercado todo puede pasar, los dirigentes deberán acelerar para encontrarle alternativas al equipo del ‘Apache’ (Tévez), que deberá mejorar teniendo en cuenta que no jugará copas internacionales y estará abocado, casi con exclusividad, al torneo local”, añadieron.

TyC Sports tampoco se quedó atrás en los elogios hacia Hernán Barcos, asegurando que Girotti llega a Alianza Lima con la presión de tomar la posta de un histórico. No es para menos, pues el ‘Pirata’ se marchó como el máximo goleador extranjero del club y con el cariño de la hinchada a flor de piel. “Girotti se va de Talleres para reemplazar a un histórico delantero argentino”, tituló el citado medio en su página web.

Al cierre de la nota, TyC Sports se rindió ante la influencia que tuvo Barcos en el conjunto ‘grone’. “Girotti llega a Alianza Lima para reemplazar a Hernán Barcos, quien fue el segundo máximo goleador argentino en actividad a sus 41 años y se marchó en condición de libre. En su paso por Perú, fue el mejor artillero en el 2021 y 2022, y fue clave para la victoria de Alianza en las ediciones de 2021 y 2022 de la Liga 1 (...)”, destacaron.

La competencia no estará sencilla para Federico Girotti, por más que Pablo Guede lo conozca muy bien tras haberlo enfrentado en el campeonato argentino. En el abanico de posibilidades también estarán Paolo Guerrero y Luis Ramos, este último como reciente incorporación proveniente del América de Cali. Los trabajos de pretemporada serán claves para que el comando técnico pueda decidirse por un ‘9’ o barajar la opción de jugar con dos atacantes.

Federico Girotti competirá directamente con Paolo Guerrero y Luis Ramos. (Foto: Getty Images)

