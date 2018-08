Carlos Lobatón y sus 38 años no piensan quedarse tranquilos mientras otros jugadores tienen más oportunidades. El volante y capitán de Sporting Cristal quiere seguir siendo protagonista y por eso se esfuerza por no desentonar.

Ante Universitario de Deportes, 'Loba' hizo un gran partido y señaló que ha estado mejorando mucho la parte física para poder estar a la par de sus compañeros.

Sonríe, goleador: Cristal derrotó a Universitario con tanto de Herrera

"Si estoy para jugar 90 minutos o no, eso lo decidirá el 'profe'. Pero, sí. He bajado de peso, y me he preparado para estar a la par de los compañeros", dijo.

"Creo que hicimos lo que preparamos y contamos con las mejores oportunidades de peligro. Ellos no nos llegaron mucho y eso habla bien de nuestro trabajo.

Apareció el goleador: Emanuel Herrera marcó un golazo para Cristal

'Loba' regresó con todo y agradeció a la gente que acompañó al equipo en el Estadio Nacional. "Siempre es gratificante contar con su apoyo", culminó.