Si bien Kevin Serna solo estuvo durante seis meses en Alianza Lima, su estadía en el club fue más que gratificante por lo que entregó dentro del campo y la millonaria cifra que significó su venta a Fluminense. Por tal motivo, ahora que Carlos López Vanegas entró en la órbita del área deportiva pensando en los fichajes para la próxima temporada, es inevitable compararlo con su compatriota. Ambos son colombianos y juegan de extremos, razón más que suficiente para que el pueblo victoriano se ilusione con sumarlo a sus filas. El delantero está teniendo una campaña muy regular con Los Chankas, confirmando todo aquello que demostró cuando la ‘rompió’ en el ascenso de nuestro país: sus 10 goles y 10 asistencias lo convierten en el cuarto futbolista más influyente de la Liga 1 2024.

Mucho antes de instalarse en Andahuaylas, el ‘cafetero’ tuvo que recorrer un largo camino para debutar en Primera y cumplir su sueño de ser futbolista. Nacido en Pereira hace 30 años, dio sus primeros pasos en el fútbol amateur participando de torneos juveniles con el Atlético Dosquebradas y Machicho FC, donde buscó ser el más destacado para captar la atención de los clubes más importantes de Colombia. Tal fue su hambre de gloria, que llegó a ser el máximo goleador de la Copa Ciudad Pereira con cinco tantos.

Sin embargo, Carlos López no la tuvo fácil y le costó pegar el salto a un equipo que le permitiera debutar en Primera División. Bien dicen que uno no es profeta en su tierra, por lo que cuando le presentaron la oportunidad de pasar unas pruebas en el Perú, no lo pensó dos veces y chapó sus maletas para afrontar este desafío lejos de su familia. Sabía que si lograba pasar los exámenes, no había marcha atrás y tendría que dejar a sus seres queridos para enfocarse en su futuro como jugador.

Carlos López marcó 39 goles en 65 partidos con Unión Huaral. (Foto: Liga 2)

Unión Huaral lo recibió en febrero de 2017 y solo le bastó algunas semanas para convencer a los entrenadores. El mensaje que dejó en Instagram describe los sentimientos encontrados que tuvo cuando le dijeron que había pasado las pruebas: “Un sueño hecho realidad, gracias Dios mío”, escribió, acompañado de fotografía posando con la camiseta del ‘Pelícano’. Aquel año vivió una temporada de ensueño en la Segunda División: si bien no consiguió el ascenso, marcó 24 goles en 28 partidos y fue el máximo artillero del torneo.

Esos números le permitieron volver a Colombia para firmar por Millonarios, concretándose su primera experiencia en su país. No obstante, su juventud y las pocas oportunidades lo relegaron a un rol secundario durante las dos campañas que estuvo en los ‘Embajadores’, disputando 19 partidos y sin marcar un solo gol, más allá de que dio cuatro asistencias. A pesar de esa mala experiencia, en 2020 se le presentó la chance de regresar a Unión Huaral y pegó la vuelta a la Liga 2 para tentar por un boleto a la máxima categoría del fútbol peruano. Esta vez quería cobrarse su revancha por lo que pasó en 2017.

Debido a la pandemia por el COVID-19, el torneo fue más corto que de costumbre. Pese a ello, nuevamente se colocó como el goleador con siete tantos en 10 partidos, llevando a Unión Huaral hasta las semifinales. Lamentablemente para los intereses del pueblo huaralino, Juan Aurich se impuso por 4-3 en un dramático partido que se definió en tiempo extra. En la siguiente temporada, la ‘Naranja Mecánica’ ni siquiera pudo meterse en los play-offs, lo mismo que en 2022. A mediados de este mismo año, Carlos López no renovó y fichó por Alianza Universidad, donde se quedó hasta el final de la campaña.

Club Temporadas Partidos Goles Asistencias Unión Huaral 2017, 2020, 2021 y 2022 65 39 14 Millonarios 2018 y 2019 11 4 5 Alianza Universidad 2022 19 0 4 Los Chankas 2023 y 2024 59 20 34

Los registros de Carlos López a nivel de clubes.

Carlos López no marcó ni un solo gol en Millonarios. (Foto: Millonarios)

Los Chankas y ascenso

Su fichaje por Los Chankas en 2023 también le cambió la vida, pues en esa temporada por fin logró el ascenso a la Liga 1. Por si fuera poco, Carlos López volvió a deslumbrar con su juego y se erigió como el futbolista más determinante del campeonato, marcando 10 tantos y brindando 21 asistencias en 26 partidos. A diferencia de 2017, cuando fue el goleador jugando como centrodelantero, con el paso del tiempo se ubicó mejor como extremo y esa posición le permitió explotar mejor sus virtudes para la asociación, pero sin perder su olfato de artillero cada vez que está cerca de la portería rival.

Después de cinco campañas en el ascenso peruano, López no está desaprovechando la oportunidad de brillar en la Liga 1 y revalidar todo lo que hizo desde que llegó a Huaral hace más de siete años. Según pudo conocer Depor, ya existe un acuerdo para que vista los colores de Alianza Lima hasta finales de 2026. De concretarse este fichaje, en La Victoria gozarán de un delantero que puede rendir por todo el frente de ataque y que, tal como lo confirmó en abril, está próximo a tramitar su nacionalización para no ocupar plaza de extranjero en 2025. “Cualquier jugador quisiera estar en el club más grande del país. Yo trabajo para eso. Las cosas en lo personal me están saliendo bien”, sostuvo hace unos días. Ya habló, que ahora el tiempo haga lo suyo.

Torneo Partidos Goles Asistencias Apertura 17 7 7 Clausura 12 3 3

Los registros de Carlos López con Los Chankas en la Liga 1 2024.

Las mejores jugadas de Carlos López con Los Chankas. (Video: L1 MAX)





