Alianza Lima volvió a Lima luego de un partido complicado en Andahuaylas, donde consiguió un triunfo importante ante Los Chankas por el Torneo Clausura. El plantel regresó en medio de expectativas, ya que el club atraviesa semanas decisivas pensando en cerrar el año con la mayor cantidad de puntos posibles y planificar lo que viene para el 2026. A su llegada al aeropuerto, varios jugadores fueron abordados por la prensa para conocer sensaciones y percepciones del momento actual del equipo. Entre ellos apareció Carlos Zambrano, uno de los referentes del vestuario, quien no solo habló del rendimiento colectivo, sino que también se detuvo para destacar a su compañero de muchos partidos en Selección como Paolo Guerrero.

Zambrano, que ha sido titular en los últimos encuentros y mantiene un rol de liderazgo dentro del plantel, resaltó la importancia de terminar la temporada, especialmente por la deuda que sienten cuando juegan en Matute. El defensa aseguró que el equipo es consciente de que han quedado puntos en el camino y que eso ha pesado en los objetivos del año.

“El triunfo se celebró, pero sabemos que todavía nos falta. Hemos regalado puntos en casa y eso no puede volver a pasar”, mencionó. Para el ‘Káiser’, el grupo está enfocado en cerrar bien el campeonato y corregir aspectos defensivos, sobre todo en los partidos como local, donde las críticas han sido frecuentes.

En medio de ese análisis sobre el rendimiento colectivo, el zaguero fue consultado por la figura de Paolo Guerrero, quien ha sido una de las piezas más determinantes del equipo en la presente temporada. Más allá de los goles, el delantero viene dejando sensaciones positivas en cuanto a liderazgo y vigencia, algo que no ha pasado desapercibido en el vestuario íntimo.

Fue en ese punto donde Zambrano dejó una frase que resonó con fuerza. “Paolo es un delantero de nivel internacional y el Perú entero debe estar agradecido con él”, expresó ante la prensa. De esta manera, el defensor no solo reconoció su aporte en Alianza, sino también lo que ha significado para la Selección Peruana a lo largo de su trayectoria.

Además, dejó clara la postura interna del grupo respecto a su continuidad. “El grupo quiere que se quede. Físicamente está apto, está muy bien”, agregó. La declaración llega en un momento donde la renovación del atacante sigue siendo un tema a resolver, considerando que su vínculo actual culmina en diciembre.

Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)

Los números del ‘Depredador’ respaldan esa postura: ha marcado goles clave y sigue siendo determinante en los partidos importantes. Por ello, su continuidad es vista como un punto central dentro del armado para el próximo año, aunque la decisión final dependerá de conversaciones directas entre el club y el propio futbolista.

Por su parte, Zambrano también aprovechó para aclarar su situación personal. “Yo tengo un año más de contrato, así que estoy tranquilo”, dijo, despejando cualquier rumor sobre su permanencia en el club. El defensor aseguró sentirse cómodo en tienda íntima y comprometido con lo que viene.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas CYC, Alianza Lima volverá a tener actividad después del parón FIFA cuando reciba a UTC, en el partido programado por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

