La Selección Peruana atraviesa una etapa de transición con miras a renovar nombres en distintas posiciones, especialmente en el ataque, donde no han aparecido nuevas soluciones en los últimos años. En ese contexto, un nombre vuelve a meterse en la conversación: Adrián Ugarriza. El delantero de 28 años, actualmente en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel, fue incluido en la convocatoria de Manuel Barreto para los amistosos ante Rusia y Chile, en una decisión que ha llamado la atención entre hinchas y prensa. No se trata de un jugador desconocido, pero sí de alguien que, después de varios altibajos en el fútbol local, ha encontrado regularidad y protagonismo lejos del Perú.

En el fútbol peruano, Ugarriza tuvo pasos por clubes importantes como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC. Sin embargo, nunca terminó de consolidarse como el ‘9’ fijo que los equipos esperaban. Su salida al fútbol extranjero, primero en Estados Unidos y luego en Israel, le permitió reencontrarse con su juego, especialmente en lo físico y en la agresividad para atacar espacios.

Su temporada en Israel ha sido clave para que vuelva a ser considerado. Con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona, Ugarriza lleva 8 partidos disputados en la actual campaña, con 3 goles y 1 asistencia en poco más de 690 minutos. Más allá de las estadísticas, ha mostrado capacidad para sostener ataques, asociarse y pelear duelos aéreos, algo que Barreto considera necesario dentro de su propuesta.

La mirada del comando técnico

Manuel Barreto ha insistido en que esta etapa de la Blanquirroja requiere evaluar nuevas alternativas en todas las líneas. En el caso del ataque, el comando técnico busca delanteros que puedan jugar de espaldas y conectar con mediocampistas que llegan desde segunda línea. En ese perfil, Ugarriza encaja por su físico, lectura de juego y despliegue.

Otra razón que refuerza su convocatoria es la continuidad. A diferencia de otros delanteros peruanos en el extranjero que no han sumado minutos recientemente, Ugarriza es titular regular en su club y llega con ritmo competitivo. Esto, para una fecha FIFA de noviembre con viajes largos y poco tiempo de entrenamiento, es determinante.

No es la primera vez que Ugarriza viste la camiseta de Perú. Ya lo hizo en categorías menores, incluso portando la cinta de capitán en la Sub-20 durante el proceso del 2017. Aquella etapa dejó la sensación de que tenía margen para desarrollarse, aunque su consolidación tardó en llegar más de lo esperado.

Hoy, su presencia en la convocatoria no asegura minutos, pero sí abre una puerta. La selección necesita alternativas reales en el ataque, y esta es la oportunidad para evaluar si su evolución en Israel puede trasladarse al nivel internacional.

Yordy Reyna, Fabio Gruber y Adrián Ugarriza fueron convocados a la Selección Peruana. (Foto: Composición Depor)

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m.

¿En qué canales se verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque se verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR