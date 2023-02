Carlos Zambrano había hecho un partido perfecto frente a Universitario de Deportes: seguro en los cierres, atento en el anticipo y firme para ganar por arriba. Sin embargo, cuando ya se jugaban los minutos de descuento en el estadio Monumental, cometió una artera falta sobre Piero Quispe y Augusto Menéndez le mostró la roja. Si bien Alianza Lima terminó llevándose los tres puntos, la baja del ‘León’ se iba a sentir.

Después de varios días de espera, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) determinó darle una fecha de suspensión al defensor ‘blanquiazul’, la cual se iba a cumplir este fin de semana en el partido ante la Universidad César Vallejo. Debido a que dicho encuentro fue suspendido, la cumplirá en la fecha 7.

La próxima semana Alianza Lima visitará el estadio Héroes de San Ramón para enfrentar a la Universidad Técnica de Cajamarca y Carlos Zambrano no podrá ser tomado en cuenta por Guillermo Salas. Tal como estaba previsto para este sábado, seguramente Pablo Míguez será quien acompañe a Santiago García en la zaga central.

A pesar de su vehemencia para algunas jugadas puntuales –como se aprecio en la falta sobre Piero Quispe–, el ‘Kaiser’ es un elemento importante en el esquema de ‘Chicho’. Su experiencia y jerarquía son características necesarias en la última línea ‘blanquiazul’, por lo que recién podría volver a la oncena titular ante Cusco FC por la octava jornada.

Carlos Zambrano volverá a estar disponible en Alianza Lima para la fecha 8 ante Cusco FC. (Foto: GEC)

Alianza Lima y un contundente mensaje a la FPF

La suspensión del partido entre Alianza Lima y César Vallejo ha traído cola, como presumiblemente iba a pasar. Este sábado el equipo de La Victoria publicó un contundente comunicado hacia la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sentando su posición sobre lo sucedido hace unas horas, además de rechazar el accionar que ha tenido últimamente el máximo ente rector del fútbol peruano.

Los ‘Íntimos’ se mostraron en contra de las atribuciones que viene tomando la FPF, pues ya son tres los partidos que no se jugarán en la sexta jornada del Torneo Apertura 2023: además del que se iba a jugar hoy en Matute, el Binacional vs. Sporting Cristal y Melgar vs. Sport Boys serán reprogramados. Así, pues, los victorianos consideran que los argumentos para estas decisiones no son válidos.

“Rechazamos tajantemente la prepotencia con la que la FPF viene manejando la Liga 1, priorizando temas políticos, que carecen de legalidad, y que además afectan el bienestar de todo el sistema del fútbol peruano”, señala Alianza Lima.

“Cuestionamos los argumentos de la FPF para reprogramar el partido (ante César Vallejo), aduciendo falta de medidas necesarias para preservar la integridad y seguridad de todos los asistentes, cuando el club simplemente defiende sus derechos institucionales al no dejar ingresar a ‘1190′, pues no existe un acuerdo comercial entre las partes”, añaden.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.