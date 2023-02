Para entender más acerca de la medida que está optando la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con los clubes que se oponen a alinearse al nuevo modelo de TV, al mando de 1190 Sports, Depor conversó con Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), quien explica que el ente rector del fútbol no tiene la facultad de suspender partidos y que se está “saltando” los procesos legales y haciendo caso omiso a lo que indica su propio estatuto.

¿En qué se basa la FPF para suspender los partidos de las Liga 1? ¿El no transmitir por TV es un caso fortuito de fuerza mayor?

Creo que la FPF se está excediendo de sus facultades porque acuérdate que hay un director de competencias que está a cargo de la gerencia de la Liga 1, que es el señor Héctor Lara. Normalmente, la Liga 1 emite comunicados, la FPF, si bien es cierto es el ente rector, el problema está en que la Liga 1 está dentro de la FPF. El que controle la Liga 1 no quiere decir que pueda pasar por encima los reglamentos. Ese es el problema. Si observas las bases del torneo 2023, se determina que son casos fortuitos o de fuerza mayor. En ninguno de los dos encaja el tema de los derechos de televisión.

Caso fortuito son hechos por la naturaleza y por ahí no va. Por su parte, fuerza mayor son hechos generados por el hombre, como huelgas en los aeropuertos, cancelación de vuelos, accidentes colectivos tanto de violencia, sabotaje o terrorismo y la eventual cancelación de garantías otorgadas para la celebración de un partido por causa no atribuible al club local. Eso se refiere a lo que otorga el estado, para un espectáculo público. Entonces, no encaja nada.

En los comunicados, la FPF indica que se puede poner en riesgo la integridad de las personas asistentes de 1190 Sports o de la Liga 1...

¿Cuál es el plan de la FPF? Ellos quieren modificar el reglamento de la Liga 1 2023. Eso parece ser evidente. Y el reglamento de la Liga 1 2023, en las definiciones al final, dice “el reglamento de la Liga 1 2023, la Liga de Fútbol Profesional”, no dice FPF, “se reserva el derecho a precisar, complementar o modificar el presente reglamento en cualquier momento, incluso a notificar una versión actualizada del presente reglamento debido a circunstancias excepcionales”, tendríamos que ver que es una circunstancia excepcional. Ahora continúa diciendo “a emergencia sanitaria o de coyuntura nacional”.

Entonces, si mañana nos damos con la sorpresa de que el directorio (de la FPF) modificó el reglamento de la Liga 1 2023, estamos viendo que no tenía facultades para hacerlo porque eso lo debió hacer la Liga de Fútbol Profesional. Ahora, de quien depende la Liga de Fútbol Profesional, de la Comisión Organizadora de las Competiciones de la FPF, donde el presidente es el señor Lander Alemán. Y, además, primero que la Liga de Fútbol Profesional también depende de la Subcomisión de Fútbol Profesional. Ellos son los encargados de la organización del torneo profesional. Hasta ahí, cómo entiendes que la FPF pueda reprogramar un partido. ¿Dónde dice eso?

Ahora, usted habla de la Comisión de Competencias y ahí está como dice el señor Alemán, además Joel Raffo, que son presidentes de clubes que se han alineado al nuevo modelo de derechos de TV...

Todo esto tiene que ver a partir del artículo 45 del estatuto de la FPF, sobre las comisiones permanentes. Justamente, se considera a la Comisión Organizadora de las Competiciones de la FPF como una de las seis comisiones y como la primera (ver el documento). Ahora, en el artículo 46, dice que esta Comisión de Competiciones “estará compuesta por subcomisiones dependiendo la disciplina de fútbol cuya competición se organizarán”. Estas son dos y una de ellas es la Subcomisión de Fútbol Profesional, “órgano de la FPF encargado de organizar y dirigir las competiciones del fútbol profesional” . Entonces, el estatuto de la FPF te dice que esta Subcomisión se encarga de todo el sistema. ¿Le han preguntado al presidente de este órgano si le han comunicado sobre la postergación de los partidos, sobre los temas de supuestos actos vandálicos, de la circunstancia excepcional?

El artículo 45 da a conocer las comisiones permanentes, donde una de ellas es la Comisión Organizadora de las Competiciones de la FPF.

Y el presidente es Ricardo Bettocchi, de Melgar. Además, está Roberto Silva (presidente de la Safap) y Raúl Lozano (presidente de Carlos A. Mannucci). Entonces, la FPF no tiene la potestad para reprogramar partidos, para cambiar reglamentos sin consultarlo. Una cosa es que la Subcomisión del Fútbol Profesional proponga la modificación del reglamento, porque sino cada vez que le molesta algo al directorio de la FPF, cambiará el reglamento. Para qué nombré Comisión de Competencias y Subcomisión de Fútbol Profesional.

Y eso también está pasando con la Liga 2. La Comisión Organizadora de las Competiciones de la FPF, con Alemán, Raffo, entre otros más, se pusieron de acuerdo para que el torneo inicie en marzo. Ahora, resulta que la FPF le dice a los presidentes de los clubes que el campeonato arranca en mayo. Entonces, la FPF hace lo que se le da la gana. Y en este caso, la FPF está pasando por encima a Héctor Lara, gerente de competencias y de la Liga 1, de la Comisión de Competencias, de la Subcomisión de Fútbol Profesional. Además, en los comunicados de Binacional, Melgar y Alianza Lima no lo debería hacer la FPF, sino la Liga de Fútbol Profesional.

Precisamente, la Comisión Organizadora de las Competiciones de la FPF cuenta con dos subcomisiones. Una de ellas es la subcomisión de fútbol profesional, órgano de la FPF encargado de organizar y dirigir las competiciones del fútbol profesional.

Y si los clubes afectados decidieran ir a otro ente a reclamar...

Yo creo que sí, porque se están saltando las normas, los mismos reglamentos. ¿Cuál es el trámite normal? La Subcomisión de Fútbol Profesional hace una propuesta de reglamento de bases de Liga 1 2023. Ello se eleva a la Comisión Organizadora de las Competiciones, tras su revisión y opinión favorable, lo eleva al directorio de la FPF para que lo apruebe. Esa es la ruta normal, pero qué pasa, esa ruta se ha salteado. Hasta con el directorio. La administración, la secretaria general de la FPF, no está respetando los estatutos de la FPF. Está saltándose todos los procesos. Es un yo hago lo que me da la gana.

Yo fuera Binacional, yo pido los tres puntos. Yo fuera Melgar, yo pido los tres puntos porque la FPF no tiene facultades para reprogramar mis partidos. Para eso está la Liga Profesional de Fútbol, el gerente de competencias. No sé quién firme el comunicado, si Jean Marcel Robilliard (secretario general de la FPF) o el presidente de la FPF (Agustín Lozano), pero se están atribuyendo funciones que no tienen. Que la FPF sea la que acapara todo y que tenga bajo su supervisión la Liga 1 no le da derecho a hacer lo que se le da la gana, para eso están los reglamentos. Para eso está el estatuto.

Entonces, esta Subcomisión de Fútbol Profesional es la que le debería haber dicho a la Liga Profesional de Fútbol, oye, “suspende los partidos por tal motivo”. Y si hay un cambio de reglamento, como se viene diciendo, según los trascendidos, sería la próxima semana, en la reunión del directorio. El 3 de marzo buscarían hacer un cambio de reglamento en donde digan que, sino dejan entrar las cámaras, o no dejan transmitir, te van a poner 40 UIT de sanción y te van a declarar ‘walkover’ . Entonces, todo es muy forzado. Este es el problema. Acá la FPF no está respetando los procesos, su propio estatuto e incluso, con el tema de los ‘walkovers’ es un arma que tienes para presionar a los clubes.

Como sucedió con Cusco FC...

Sí tú lees la norma, no dice que por ese tema puedes perder el partido. Además, hay algo peligroso. Todos vimos el video, donde la señora, la comisaria indica que los árbitros no van a salir por orden del secretario general. Ósea, si los árbitros hacen caso al secretario general, imagínate mañana, que llame de nuevo y le indique a los árbitros que tiene que pitar a favor de algún club. También le van a hacer caso. Ya se está afectando la integridad de la competencia, que es lo que más protege FIFA. Esto ya está desnaturalizando el torneo y se está afectando la integridad de la competencia.

Ahora, mucha gente habla de que se ha favorecido a Sporting Cristal con la suspensión del partido ante Binacional, pero ese es un tema secundario. La verdad que no tiene nada que ver con el tema. Esto es estrictamente legal. La FPF no está respetando el estatuto, donde indica que el órgano encargado por la FPF de organizar, gerenciar el torneo, es la Subcomisión de Fútbol Profesional y dirigir la competencia del fútbol profesional. Han cometido un error gravísimo.

Los jugadores también se ven afectados por esas suspensiones, ¿cómo está actuando ante esta crisis la Agremiación de Futbolistas Profesionales (Safap)?

Tenemos contacto constante con los 19 capitanes. Pero por ahora lo único que hay son acusación o denuncias por comportamientos extradeportivos. Un jugador reclamaba que el duelo contra el Sport Boys, los recogebolas parece que eran miembros de la barra y entonces, el futbolista o arquero de este equipo, recibía amenazas en pleno partido. Se le fue de la mano el tema al organizador, en este caso al Sport Boys y a la Liga 1. También lo que pasó en el clásico, con los barristas que entraron con los balones de gas, que también pasaron delante de la banca de Alianza Lima y eso es peligroso. Porque tú no sabes cómo va a reaccionar un barrista. Insultaron a los jugadores, pero Alianza Lima lo manejó bien. Después, no ha habido más quejas.

¿Y se podría dar una huelga?

Muchos me han preguntado por ello. Y para hacer una huelga tienes que tener una afectación real de parte del trabajador. Y en este caso, en nuestras bases, de los 19 equipos, todavía ninguno denunció este tema. Este es un tema deportivo porque afecta al campeonato y comercial que es entre los clubes y la FPF.

¿Cuál es el panorama de la Liga 1?

Qué va a pasar. La verdad que no sé. Este tema de los derechos de televisión creo que ya aburre, ya cansa. Cada vez está perdiendo más valor el torneo peruano, el producto fútbol está perdiendo, el fútbol peruano ya perdió. Estamos entrando la fecha 6 y no se juegan los partidos completos. La FPF quieren imponer sanciones a los clubes. Quiere coaccionar. Los clubes no se dejan. Como nosotros dijimos desde un principio, desde el momento que la FPF introdujo su demanda en el Poder Judicial, que generó la medida cautelar, desde ese momento el fútbol peruano porque la necedad de las partes no ha permitido llegar a un buen entendimiento.

El futbolista también está perdiendo su valor...

Pero no depende del futbolista. El valor comercial, el producto, lo tienen que manejar los clubes. Acá la solución, más allá de los derechos de TV, es independizar la Liga 1 de la FPF porque sino sucede lo que está pasando ahora. Imagínate que la Liga 1 sea independiente, entonces tendrían un problema de TV con dos proveedores, que no se ponen de acuerdo. La FPF podría actuar de intermediaria, pero en el actual escenario, la FPF no lo puede hacer. Al final, como la FPF controla la Liga 1, saca comunicados postergando partidos cuando no le corresponde. Va más allá de sus funciones. El que mucho abarca poco aprieta.

Te puedo dar un ejemplo cercano. ¿Qué pasa en Ecuador por ejemplo? La Liga Pro es independiente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Los derechos de TV lo deciden Liga Pro y es que la FEF ha cedido los derechos, porque ninguna federación está prohibida de cederlo. Eso es lo que no entiende acá la gente. Los derechos siempre han sido de la federación, la diferencia es que antes, la federación no cedía y ahora la federación lo quiere negociar.

Te vas a las mejores ligas del mundo, te encuentras con que la Premier League es independiente a la federación inglesa. Y la Premier es la que negocia los derechos de TV. La federación no se mete y no es como dicen acá que el primer equipo no puede ganar el doble de lo que gana el último equipo. Acá no se da eso. El otro día lo leí al doctor Caro diciendo: “queremos llegar a hacer lo que hacen los ingleses”. Es decir que el equipo más ganador no puede obtener más del doble del equipo que menos gana. Entonces, cómo me explicas la repartición que han hecho ahora. Sporting Cristal gana 5.8 millones de dólares, mientras que Deportivo Garcilaso y ADT, 1 millón 400 mil dólares, cada uno. ¿Ese es el modelo del fútbol inglés? Entonces qué modelo han aplicado en el Perú. No tiene congruencia casi nada. Acá creen porque tienes una opinión contraria a la FPF ya eres hijo de (Paco) Casal o amarrado con los clubes (’rebeldes’) y si opinas a favor de la FPF ya eres hijo de (Agustín) Lozano. Hay mucha polarización. Ahora, no hay contrato entre la FPF y 1190 Sports. La versión definitiva no se ha firmado. Hay un memorándum de entendimiento de hace mucho tiempo.

Ahora, en Conmebol apoyan a Agustín Lozano...

Justamente el otro día hablaba con unos amigos de Conmebol, que defienden a Lozano porque es miembro de su directiva. Yo les dije, yo lo veo de esta manera: Campeonato de Reserva. En el 2020 y 2021 no hubo. En el 2022 creo que fueron tres meses o casi cuatro. Campeonato de Fútbol femenino en el 2020 no hubo y en el 2021 dos meses. En el 2022 las chicas jugaron tres meses y medio. ¿Por qué? La Liga 2 tenía contratos de TV por 3 millones de dólares hasta el 2021. En el 2022, la FPF, como el contrato era con el Consorcio Fútbol Perú, le dijo que tenía quince ofertas mejores que la de ellos y no presentaron su ofrecimiento. Al final, no hubo nadie que compre los derechos de TV de la Liga 2 y la FPF le tuvo que entregar 30 mil dólares mensuales a todos los clubes que participaron. 390 mil dólares por mes durante siete meses, en total alrededor de 2 millones 800 mil dólares. Ese monto lo saca la FPF de algún lado, ¿dónde dejan de invertir? En los torneos de menores, en el torneo de reserva y el torneo femenino.

Si a eso le agregas que, en el 2020, 2021 y 2022 la FPF le pagó casi 6 millones de dólares a los clubes que no tenían derecho de TV en Liga 1, Grau, Stein, Alianza Universidad, ADT, Llacuabamba, entonces ya tenemos 10 millones de dólares que la FPF ha utilizado de sus fondos para solventar a los equipos de Liga 1 y Liga 2. ¿Quién pierde? Reserva, menores, femenino. Las chicas no saben ni cuándo van a jugar este 2023. La Liga 2 en mayo. Es más, de los 14 equipos, hay como 10 que ya comenzaron a entrenar y que tienen una planilla por pagar. Al final todo es un desastre. No solo veamos Liga 1. El fútbol se está perjudicando.

El deseo de la industria del fútbol es que ya no se vean más suspensiones y que el torneo se juegue con normalidad...

Yo creo que eso tiene su segunda (lo de las suspensiones). Lo que pasa es que los cinco clubes han estado empapelando a la FPF. Y a no se han quedado tranquilos. Han estado enviando cartas notariales, a la Fiscalía de Prevención del Delito, a Indecopi, a 1190 Sports, a DirecTV, diciéndole temas legales. Es por eso que la FPF retrocede. No es porque Ricardo Bettocchi dijo que en una entrevista que en Arequipa no iban a dejar entrar a la móvil. Eso no es decir la verdad. Ha habido cuatro tipos de cartas a todos estos organismos. Y claro la FPF dice que no hay garantías porque sí saben que no los van a dejar entrar. Una cosa es sorprender a Cusco FC y otra es ir a Binacional, Melgar, Alianza Lima, con fiscales de prevención del delito esperando que lleguen las cámaras de 1190 Sports y que claro, le iban a preguntar, dame las pruebas de que tú tienes los derechos acá, de entrar al estadio y de transmitir el partido.

Y es que no tienen los contratos. Acuérdate que los clubes reciben los 500 mil dólares a penas entreguen la declaración jurada cediendo todos los derechos. Estos cinco no han entregado la declaración jurada. Cómo va la cosa, así los obligue a los cinco a jugar con 1190, creo que el negocio que tenían previsto no se va a dar porque ya estamos entrando a marzo y conseguir 15, 20 o 30 millones de dólares para pagar a los quince clubes en ocho meses, porque el campeonato acaba en noviembre, es difícil. Ahí los clubes van a comenzar a pedir la plata. Van a preguntar por las utilidades. Recién ahí van a presionar.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.