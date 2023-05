El lunes 15 de mayo de 2023 será una fecha que recordará Carlos Zambrano. Y es que el ‘Kaiser’ fue la gran figura de la victoria (2-1) de Alianza Lima sobre Deportivo Municipal, por la jornada 2 del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1. El defensor brilló con un gran nivel y jerarquía dentro del terreno de juego, marcando un doblete que sirvió para sacar adelante un duelo complicado en el Estadio Alejandro Villanueva. De esta manera, el defensor peruano se estrenó en el gol con los íntimos, quienes están cada vez más cerca de hacerse con el primer título del año.

“Hoy fue un partido duro. Un error atrás que nos pudo costar el partido, pero creo que con el equipo con ganas sacó adelante el resultado. Esta hinchada se lo merece y creo que es un paso importante para todos”, fueron las primeras palabras del ‘Kaiser’ al finalizar el encuentro en el recinto victoriano.

Consultado sobre su error en el primer gol de Deportivo Municipal, Zambrano señaló que no desmotivó e impulsó al equipo a ir en busca de la remontada. “Son cosas del fútbol. Si estás bien de la cabeza te levantas rápido. El que comete menos errores gana”, apuntó.

El ‘Kaiser’ también señaló que, pese a esta derrota, con la que sacan ocho ventajas sobre Universitario, el plantel no deberá confiarse, puesto que aún restan cuatro partidos. “Hemos sacado una ventaja considerable, pero faltan cuatro finales. Este equipo va a luchar todos los partidos y no vamos a entregar ni uno. No podemos confiarnos de los de atrás, nos concentramos en lo que hacemos nosotros nada más. Lo que hagan los otros nos tiene sin cuidado”

Enfocados en Melgar y la Copa Libertadores

Por otro lado, Carlos Zambrano aseguró que Alianza Lima no ha tenido buenos partidos en estas últimas semanas, pero la experiencia del equipo fue vital para sacar adelante los resultados. “El triunfo lo trabajamos en la semana. No hemos tenido buenos partidos, pero con el empuje y la experiencia del grupo lo llevamos con calma. Como te dije, si estamos bien de la cabeza y con la confianza que sacaremos un resultado positivo, las cosas se nos comienzan a dar”, sostuvo.

Eso sí, el defensor peruano finalizó que trabajarán para corregir los errores y sacar resultados positivos en lo que resta del Torneo Apertura y la Copa Libertadores. “Hemos cometido muchos errores y tenemos que corregirlo en la semana. Nos queda un partido en Arequipa y después la Libertadores. Lo que más interesa es ganar”, sentenció.





