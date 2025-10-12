La recta final del Torneo Clausura 2025 inició y la Liga 1 comienza a definir su futuro, teniendo a Alianza Lima en un dubitativo momento. La escuadra blanquiazul no obtuvo regularidad de resultados -debido a su participación en Copa Libertadores y Sudamericana-, por lo que complicó sus chances del título nacional; sin embargo, para Carlos Zambrano aún existen esperanzas. El defensa habló sobre el presente del club y también dejó un mensaje para los nuevos convocados de la Selección Peruana, en afán del recambio generacional.

“Una semana larga de parada por la selección, pero ya en cuatro días vuelve torneo, partido difícil contra el Boys, así que estamos muy concentrados en lo que queremos hacer”, inició el futbolista de Alianza Lima, en diálogo con Fútbol en América, a la salida del entrenamiento de domingo en EGB Lurín.

El ‘Kaiser’ se refirió también a la irregularidad de resultados en las últimas semanas: “Lamentablemente venimos de una mala racha, pero esto es fútbol, tenemos que salir adelante, poner la cara y tratar de sacar un buen resultado en el próximo partido. Mientras ganas, todo se va olvidando poco a poco”.

Zambrano fue consultado sobre la serie de expulsiones que recibió en la presente temporada. El defensa de 36 años ha recibido un total de seis tarjetas rojas en la temporada 2025, llegando a un récord personal; sin embargo, intentó pasar la página aclarando que ya lo conversó en la interna.

Carlos Zambrano acumula seis expulsiónes en el año. (Foto: AFP)

“Ya hablé con ellos, es calientito, todo es calientito, ya pasó mucho tiempo, así que todo muy tranquilo. Y como lo dije, siempre el apoyo de mis compañeros está, y es lo que más me interesa, lo de afuera no les presto atención”, contó el también ex jugador de Boca Juniors, Schalke 04, Eintracht Frankfurt, entre otros.

La realidad de la Selección Peruana

Carlos Zambrano tampoco es ajeno al presente de la Selección Peruana. El pasado viernes 10 de octubre, la Bicolor disputó un amistoso ante Chile, presentando un equipo joven en promedio de edad. El ‘Kaiser’, presente en el último ciclo de Eliminatorias al Mundial 2026, dejó un mensaje al impulso del recambio generacional.

“Vamos por buen camino, así que lo importante es que todos se sumen, apoyen y no critiquen mucho a la selección, que es un nuevo proceso y tenemos que estar todos juntos ahí. Yo estoy muy tranquilo, si estoy o no estoy, como lo he dicho muchas veces, del lugar que me tengo que estar o estar muy feliz, lo que importa es que la selección esté quien esté“, finalizó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 contra Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

