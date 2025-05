La noche del viernes, Alianza Lima cayó ante Cienciano (1-0) en el estadio Alejandro Villanueva, dejando la primera caída de los blanquiazules como locales en la Liga 1. El duelo tuvo distintas acciones polémicas y una de ellas fue protagonizada por Carlos Zambrano quien, tras una falta en el área, fue expulsado por doble amonestación y se cobró un penal a favor de la visita. Esta decisión no fue tomada de la mejor manera en tienda ‘íntima’, desatando una serie de reclamos que dejaron también la cartulina ‘roja’ para Paolo Guerrero y Néstor Gorosito (DT). Un día después de este escenario, el ‘Kaiser’ fue uno de los que tomó la palabra, para explicar todo lo que pasó, lanzando también un mensaje para Bruno Pérez, árbitro del partido.

“Bruno Pérez me dijo que no era penal, pero luego lo llaman del VAR y cambió de parecer. Se vio sangre y ya se hablaba que hubo contacto, y claro que tiene que existir un contacto, si no jugamos vóley, pero yo salto y levanto los brazos, sin embargo mi intención no es ir a meter un codazo, y ni sé finalmente con qué lo golpeo”, dijo a los medios de comunicación.

Zambrano confesó que conversó con Bruno Pérez sobre esta situación en el campo de juego, en medio de los reclamos de Cienciano; sin embargo, tras recibir la llamada del VAR, el panorama cambió completamente. Además, para el defensa, la falta fue contra él en el área.

“Acá la decisión pasó por el VAR porque Bruno (Pérez) me lo dijo muy claro que no era penal, que esté tranquilo. Y es más debieron cobrar falta contra mí porque yo estaba de espalda y el jugador de Cienciano nunca gana la pelota. La decisión estaba tomada y no sé quién estuvo en el VAR, pero para mí el VAR es una payasada porque perjudica mucho al fútbol”, apuntó.

A su vez, agregó: “Siempre es feo hablar de los árbitros y creo que ‘pegarles’ ya es por gusto. Lo único que espero es que si hay sanción que no nos arbitre más para así evitar problemas y tampoco nos venga a joder en nuestro campo. Bruno estuvo a dos metros de la jugada y no vio penal, pero le consulta al VAR qué vieron”.

Carlos también se mostró incómodo por las decisiones tomadas a lo largo del partido, señalando que existen intenciones de perjudicar a la institución, desde la terna arbitral. Zambrano también recordó una acción contra Paolo Guerrero (al final del primer tiempo), quien fue derribado en el área de Cienciano.

“Estamos apenados por el penal y la expulsión, encima me incomoda más porque expulsaron a otro compañero. Realmente no sé si quiere perjudicar al club pero en el torneo hay jugadas similares y los árbitros no miden a todos con la misma vara estas acciones. El jaloneo a Paolo fue claro, lo agarraron dentro del área y no cobraron penal, en fin, son personas que se pueden equivocar, pero les pido que no se equivoquen tanto contra nosotros”, finalizó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 1-0 a manos de Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sao Paulo, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para el martes 6 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica y disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

