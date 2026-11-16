En la última fecha del Torneo Clausura 2026 todos los equipos suelen dejar el todo por el todo por sus objetivos grupales, la gran mayoría para conseguir por un cupo a un torneo internacional, mientras que otros lo que buscan es salvarse del temido descenso. Ese es el caso de CD Moquegua que recibe a Atlético Grau buscando los tres puntos que lo mantengan en la primera división, pues se encuentra a solo uno de la penúltima casilla, por ello sus jugadores salieron con la presión y la necesidad de pelear cada balón. Tal cual como lo hizo Cristian Enciso, pero que terminó saliendo del partido por precaución a causa de una conmoción que lo hizo desvanecerse en el terreno de juego. Las acciones ocurrieron a los 44 minutos. El defensor, luego de un remate desviado de Pablo Lavandeira, camina un par de pasos y se cae al césped. Previo a ello, dentro del área, ya había chocado cabeza con uno de sus compañeros, que fue lo que inició todo.