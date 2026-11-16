La Liga 1 2026 entró en su etapa decisiva con el desarrollo de la fecha 17 del Torneo Clausura, donde los equipos en la última fecha del campeonato buscan sumar puntos para alcanzar sus objetivos en la temporada. Alianza Lima conserva el primer lugar de la clasificación acumulada, lo que mantiene su cupo para la final por el título nacional, mientras que los que lo siguen esperan conocer sus posiciones finales para saber a qué competición internacional asistirán. En esta nota podrás revisar los resultados de la jornada y cómo se mueve la tabla de posiciones.

El arranque de esta fecha clave del campeonato tuvo lugar el domingo 15 de noviembre con un par de duelos llenos de goles: en Cutervo, Comerciantes Unidos y Sport Boys repartieron puntos tras un vibrante 3-3, a la par que Juan Pablo II College y Deportivo Garcilaso firmaron un empate 2-2 en Chogoyape. De los 4 equipos, solo al cuadro imperial le alcanzó el punto para asegurar Copa Libertadores.

Para el lunes 16 de noviembre se programaron otros tres cotejos. A primera hora, UTC le dijo adiós a la primera división peruana con una goleada por 5-2 sobre Los Chankas. Más adelante, Cusco FC igualó como local frente a ADT de Tarma y, para bajar el telón del día, CD Moquegua ganó con penal a último minuto frente a Atlético Grau. Ambos se salvan del descenso.

Luego de un día de descanso en la programación, el balón volverá a rodar el miércoles 18 en Sullana, donde Alianza Atlético recibirá a Melgar en el Estadio Campeones del 36 a partir de las 3:00 p.m, luego de coronarse subcampeón de la Copa de la Liga frente a Sporting Cristal.

La actividad regresará el sábado 21 de noviembre a la misma hora (3:00 p.m.) en el Estadio Alejandro Villanueva, escenario en el que Alianza Lima enfrentará a FC Cajamarca. Aunque el cuadro blanquiazul ya quedó fuera de la pelea por el Torneo Clausura, saldrá por un triunfo ante su hinchada para llegar con el ánimo al tope a la definición de los play-offs.

El desenlace del certamen llegará el domingo 22 de noviembre a las 3:00 p.m. con dos partidos en simultáneo que coronarán al campeón del Clausura: Universitario de Deportes irá a la altura para medirse ante Sport Huancayo en el Estadio IPD, mientras que Sporting Cristal será local en el Alberto Gallardo frente a Cienciano.

Partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 15/11 FINAL Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys Juan Maldonado Gamarra 15/11 FINAL Juan Pablo II 2-2 Dep. Garcilaso Complejo Deportivo Juan Pablo II 16/11 FINAL UTC 5-3 Los Chankas Héroes de San Ramón 16/11 FINAL Cusco FC 2-2 ADT Inca Garcilaso 16/11 FINAL CD Moquegua 2-1 Atlético Grau 25 de Noviembre 18/11 3:00 p.m. Alianza Atlético vs. Melgar Campeones del 36 21/11 3:30 p.m. Alianza Lima vs. FC Cajamarca Alejandro Villanueva 22/11 3:00 p.m. Sporting Cristal vs. Cienciano Alberto Gallardo 22/11 3:00 p.m. Sport Huancayo vs. Universitario IPD Huancayo

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 33 20 9 4 52 22 30 69 2 Universitario 33 17 9 7 59 39 20 61 3 Melgar 33 16 9 8 55 38 17 57 4 Deportivo Garcilaso 34 16 8 10 52 37 15 56 5 Cusco FC 34 16 4 14 48 49 -1 52 6 Sporting Cristal 33 15 6 12 63 48 15 51 7 Cienciano 33 15 5 13 54 46 8 50 8 Sport Huancayo 33 15 5 13 48 49 -1 50 9 Alianza Atlético 33 14 7 12 49 48 1 49 10 Los Chankas 34 13 9 12 43 57 -14 48 11 Sport Boys** 34 12 11 11 40 38 2 43 12 Juan Pablo II 34 11 9 14 50 61 -11 42 13 Comerciantes Unidos 34 8 14 12 47 49 -2 38 14 Atlético Grau 34 10 8 16 31 42 -9 38 15 CD Moquegua 34 8 9 17 29 49 -20 33 16 ADT*** 34 7 12 15 36 50 -12 32 17 FC Cajamarca**** 33 8 7 18 46 65 -19 29 18 UTC* 34 6 9 19 43 61 -24 17

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.

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