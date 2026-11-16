La Liga 1 2026 entró en su etapa decisiva con el desarrollo de la fecha 17 del Torneo Clausura, donde los equipos en la última fecha del campeonato buscan sumar puntos para alcanzar sus objetivos en la temporada. Alianza Lima conserva el primer lugar de la clasificación acumulada, lo que mantiene su cupo para la final por el título nacional, mientras que los que lo siguen esperan conocer sus posiciones finales para saber a qué competición internacional asistirán. En esta nota podrás revisar los resultados de la jornada y cómo se mueve la tabla de posiciones.
El arranque de esta fecha clave del campeonato tuvo lugar el domingo 15 de noviembre con un par de duelos llenos de goles: en Cutervo, Comerciantes Unidos y Sport Boys repartieron puntos tras un vibrante 3-3, a la par que Juan Pablo II College y Deportivo Garcilaso firmaron un empate 2-2 en Chogoyape. De los 4 equipos, solo al cuadro imperial le alcanzó el punto para asegurar Copa Libertadores.
Para el lunes 16 de noviembre se programaron otros tres cotejos. A primera hora, UTC le dijo adiós a la primera división peruana con una goleada por 5-2 sobre Los Chankas. Más adelante, Cusco FC igualó como local frente a ADT de Tarma y, para bajar el telón del día, CD Moquegua ganó con penal a último minuto frente a Atlético Grau. Ambos se salvan del descenso.
Luego de un día de descanso en la programación, el balón volverá a rodar el miércoles 18 en Sullana, donde Alianza Atlético recibirá a Melgar en el Estadio Campeones del 36 a partir de las 3:00 p.m, luego de coronarse subcampeón de la Copa de la Liga frente a Sporting Cristal.
La actividad regresará el sábado 21 de noviembre a la misma hora (3:00 p.m.) en el Estadio Alejandro Villanueva, escenario en el que Alianza Lima enfrentará a FC Cajamarca. Aunque el cuadro blanquiazul ya quedó fuera de la pelea por el Torneo Clausura, saldrá por un triunfo ante su hinchada para llegar con el ánimo al tope a la definición de los play-offs.
El desenlace del certamen llegará el domingo 22 de noviembre a las 3:00 p.m. con dos partidos en simultáneo que coronarán al campeón del Clausura: Universitario de Deportes irá a la altura para medirse ante Sport Huancayo en el Estadio IPD, mientras que Sporting Cristal será local en el Alberto Gallardo frente a Cienciano.
Partidos de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|15/11
|FINAL
|Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys
|Juan Maldonado Gamarra
|15/11
|FINAL
|Juan Pablo II 2-2 Dep. Garcilaso
|Complejo Deportivo Juan Pablo II
|16/11
|FINAL
|UTC 5-3 Los Chankas
|Héroes de San Ramón
|16/11
|FINAL
|Cusco FC 2-2 ADT
|Inca Garcilaso
|16/11
|FINAL
|CD Moquegua 2-1 Atlético Grau
|25 de Noviembre
|18/11
|3:00 p.m.
|Alianza Atlético vs. Melgar
|Campeones del 36
|21/11
|3:30 p.m.
|Alianza Lima vs. FC Cajamarca
|Alejandro Villanueva
|22/11
|3:00 p.m.
|Sporting Cristal vs. Cienciano
|Alberto Gallardo
|22/11
|3:00 p.m.
|Sport Huancayo vs. Universitario
|IPD Huancayo
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:
* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.
** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.
*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.
**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.
TE PUEDE INTERESAR
- Ricardo Gareca cerca de dirigir a un grande de Sudamérica: los detalles del contrato y qué falta para que se cierre
- Hernán Barcos habló sobre su renovación en Sporting Cristal: ¿qué falta para que se concrete su continuidad?
- ¿Yoshimar Yotún para rato en Sporting Cristal? Todo lo que se sabe de su renovación
- ¡Malas noticias para Universitario! Gianluca Lapadula será baja para la definición del Torneo Clausura
- ¡Domingo Dianderas le dijo adiós a la Copa Perú! Equipo de Jorge Luna quedó eliminado ante Bella Esperanza