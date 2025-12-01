El mercado de fichajes se empieza a mover y uno de los nombres que más ruido genera en tienda crema es el de César Inga, jugador que terminó la temporada como uno de los más destacados del tricampeón y que ahora vuelve a aparecer en conversaciones sobre un posible salto al extranjero. Mientras el hincha se pregunta si el 2026 lo encontrará con otra camiseta, desde Universitario han dado señales claras sobre su situación contractual y sobre las propuestas que, en teoría, podrían estar rondando al futbolista. Sin embargo, la información oficial marca un panorama distinto al que muchos imaginaban.

En las últimas horas, se conoció que desde la administración merengue no ha llegado ninguna propuesta formal por Inga ni por ningún otro jugador del plantel. Así lo aseguró el periodista Gustavo Peralta, quien señaló que, por ahora, todos los futbolistas están considerados para continuar en la institución crema de cara a la próxima temporada.

El caso de Inga llamó la atención porque, a mitad de año, sí existieron acercamientos del exterior que finalmente no avanzaron. En ese momento, la dirigencia decidió retenerlo con la expectativa de que, al final del año, aparecieran opciones más sólidas y beneficiosas para todas las partes. Esa ventana continúa abierta, pero todavía sin novedades concretas.

A pesar de ello, el jugador se encuentra entre los más observados del mercado debido a su crecimiento, su rol en el tricampeonato y su presencia en la Selección Peruana. Sus actuaciones lo han colocado como una de las piezas mejor valoradas del plantel, lo que hace pensar que en cualquier momento podría surgir una oferta convincente desde el extranjero.

César Inga llegó a Universitario en 2025, procedente de ADT de Tarma. (Foto: Liga 1)

Internamente, existe claridad sobre un punto clave: Universitario tiene el control absoluto de su futuro debido a que el futbolista mantiene contrato vigente hasta diciembre del 2027. Esto significa que cualquier negociación deberá pasar por las condiciones que el club considere adecuadas, sin cláusulas de salida que faciliten una operación.

En casos como este, la “U” suele manejar la estrategia de escuchar propuestas, pero únicamente avanzar si estas representan un beneficio económico considerable. Al tratarse de uno de los jugadores más cotizados del plantel, la vara está alta y la expectativa es que cualquier posibilidad de venta supere ampliamente el millón de dólares en total.

Con respecto al propio futbolista, fuentes cercanas a su entorno aseguran que ve con buenos ojos la posibilidad de emigrar, aunque entiende que su salida depende enteramente de lo que decida la directiva. Por lo pronto, su presencia en la pretemporada crema parece estar asegurada mientras no llegue una oferta concreta que modifique el escenario.

Así, el desenlace de este caso podría definirse recién en las próximas semanas, cuando los mercados internacionales entren en su fase más activa y los clubes empiecen a acelerar negociaciones. Universitario, por su parte, mantiene la postura de escuchar, evaluar y decidir con calma, sabiendo que Inga se ha convertido en uno de sus activos más importantes.

César Inga llegó este año a Universitario tras tres temporadas en el ADT de Tarma. (Crédito: Universitario).

