Cusco FC continúa moviendo el mercado de fichajes, y esta vez el nombre que más ruido generó fue el de un atacante peruano que viene de destacarse de manera notable en un club de altura. Mientras el plantel de Miguel Rondelli se alista para los play-offs finales en busca del cupo para Perú 2 para la Copa Libertadores 2026, la directiva decidió avanzar en silencio con las negociaciones de un jugador que ya sabe lo que es competir en climas complicados y que, por rendimiento, era uno de los más buscados del torneo. Su salida sorprendió en Andahuaylas, pero rápidamente empezó a tomar forma su salto a otro proyecto ambicioso.

La noticia se confirmó gracias al periodista Michael Xavier, quien reveló que José Manzaneda ya es jugador de Cusco FC y que incluso entrenará con el plantel hasta mediados de diciembre antes de viajar para cerrar los trámites finales. La operación se manejó con reserva, aunque desde hace semanas se hablaba de un interés serio por parte del club imperial.

Antes de que se conociera su destino, Manzaneda utilizó sus redes sociales para despedirse de Los Chankas, equipo con el que tuvo dos temporadas de crecimiento personal y futbolístico. En un mensaje extenso, el extremo agradeció al pueblo de Andahuaylas por apoyarlo en un momento clave de su carrera y por darle el espacio para recuperar su mejor versión.

El atacante recordó que llegó al club en un periodo complicado, pero que encontró un entorno que le permitió volver a sentirse importante. Agradeció el cariño de la gente y dejó claro que su vínculo con la ciudad será especial. También dedicó unas palabras a quienes cuestionaron o generaron rumores sobre su salida, señalando que prefería no entrar en polémicas.

José Manzaneda jugó en Alianza Lima en 2019 y 2021. (Foto: GEC)

Más allá de lo emocional, Manzaneda remarcó que fueron dos años de mucho sacrificio y aprendizaje, donde logró consolidarse como una de las figuras del equipo. Desde su debut en 2024, se convirtió en pieza fundamental por desequilibrio, regularidad y capacidad para rendir en altura, perfil que encaja perfectamente en las necesidades de Cusco FC.

Es por ello que su arribo al club imperial no sorprende del todo. Con pasado en Alianza Lima, Cantolao y Alianza Atlético, el delantero acumula experiencia en distintos escenarios del fútbol peruano y llega en un momento de madurez deportiva que podría potenciar el ataque cusqueño de cara al 2025.

La decisión de apostar por él responde a la intención de Cusco FC de renovar zonas clave del campo y sumar jugadores que puedan adaptarse rápido al contexto. En ese sentido, Manzaneda parte con ventaja: viene de competir en altura, conoce el torneo y ha mostrado un nivel sostenido en las últimas temporadas.

De esta manera, Cusco FC sigue armando un plantel competitivo y, con la llegada de Manzaneda, suma a un futbolista que llega en uno de los mejores momentos de su carrera. Su presentación oficial sería cuestión de días, mientras entrena bajo la mirada del comando técnico buscando ponerse a punto cuanto antes.

TE PUEDE INTERESAR