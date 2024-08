Por la fecha 6 del Torneo Clausura, la Universidad César Vallejo perdió ante Cusco FC y registró su tercera derrota consecutiva. Encima, la situación en el acumulado es delicada: se encuentran antenepúltimos, solo por encima de Carlos A. Mannucci y Unión Comercio. Sí, la atmósfera no era la mejor desde lo deportivo, y en las últimas horas se confirmó que Guillermo Salas renunció a su cargo de DT. Pero la decisión no solo pasa por los resultados, sino también por la llegada de Christian Cueva a la institución trujillana.

Así lo confirmó Pedro Pablo Luguercio, representante de ‘Chicho’ Salas, en radio Ovación: “Quedan algunos detalles pero ya la situación está clara, hemos renunciado a la Vallejo ayer (lunes) en la noche. No hubo ninguna reunión entre Salas y Acuña, ni con el gerente deportivo, ni con Cueva tampoco. Es una decisión que ya la teníamos pensada hace varias semanas, por el tema de que querían incorporar a Christian Cueva”.

Incluso, el agente del estratega nacional indicó que “siempre hubo una respuesta clara del comando técnico, que no lo veían conveniente sumar a Christian al plantel, que ya estaba armado y se necesitaban jugadores que estén en actividad para que sumen al equipo. ‘Chicho’ siempre fue claro al decir que no estaba en los planes. Uno como técnico siempre quiere sumar a jugadores que estén vigentes, lamentablemente en el caso de Christian no estaba con ritmo futbolístico para que llegue”.

Con relación al ambiente que existe alrededor de la César Vallejo, Luguercio dijo: “Se puede trabajar pero vienen sonando casos que ya son extradeportivos, que no nos corresponde hablar a nosotros; nosotros podemos hablar de fútbol pero lo demás ya corresponde que lo hable la dirigencia. Hemos salido de la Vallejo súper bien con ellos, no hay ningún problema. Yo quería aclarar que no hubo una reunión”.

El representante también se refirió a la relación que tenía Guillermo Salas con el plantel. “Los jugadores hoy están súper tristes por la decisión de ‘Chicho’, hubo varios mensajes de jugadores a él para que no se vaya. Nosotros estamos tranquilos siempre, ‘Chicho’ es un excelente técnico peruano y creo que la gente en Perú debería darle más importancia al técnico peruano”, expresó.

¿Cuál es el próximo partido de César Vallejo?

La Universidad César Vallejo urge de victorias en el Torneo Clausura y su próximo desafío será frente a Sport Boys, este viernes 16 de agosto, en el estadio Mansiche. Los ‘Poetas’ irán con todo en casa para salir de los últimos lugares de la tabla acumulada. Luego volverán a ser locales el día 19, ante Alianza Atlético.

Ambos duelos serán transmitidos por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de estos compromisos, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR