El mercado de fichajes de la Liga 1 Te Apuesto podría tomar un giro inesperado durante las próximas horas, luego de que Depor pudiera confirmar que la Universidad César Vallejo desistió de ir por Paolo Guerrero y ahora está tras los pasos de Jesé Rodríguez, futbolista formado en el Real Madrid y de largo recorrido en el fútbol europeo. Las conversaciones entre el cuadro trujillano y el delantero español ya comenzaron anoche, por lo que el minuto a minuto de esta historia se seguirá tejiendo durante este fin de semana.

En su más reciente entrevista, el nacido en Las Palmas de Gran Canaria habló sobre cómo está llevando su rutina de entrenamientos ahora que quedó como agente libre tras no renovar con Coritiba –donde firmó el año pasado por un breve contrato de seis meses– y las expectativas que tiene respecto a su futuro. De por sí, con 30 años –el 26 de febrero cumplirá 31–, el atacante evidenció tener muchas ganas de sumarse a un nuevo proyecto, en donde se sienta respaldado y pueda ser titular.

“Llevo cuatro semanas entrenando de lunes a viernes, a veces sábados, con dobles sesiones, preparándome y esperando. He tenido alguna cosa pero no he querido tomar decisiones precipitadas. Me gustaría llegar a un sitio donde tenga estabilidad, donde pueda jugar de seguido. Si tuviera esa continuidad que todo futbolista busca, seguro que rendiría como lo he hecho en otros sitios”, manifestó en diálogo con Marca.

En dicho diálogo con el citado medio español, Jesé explicó que le daría prioridad a escuchar una propuesta que lo mantuviera en su país, por un tema familiar. “Quiero estar en un sitio que me den la oportunidad y la continuidad. En cuanto tenga eso voy a rendir. A Jesé sólo le falta estar en un sitio donde tenga un proyecto bonito, y si es en España, mejor. Si es fuera, será un reto más como ya he tenido otros. Lo que me falta es jugar”, acotó.

Debido a que en su momento se le cuestionó su profesionalismo tras sus escándalos constantes escándalos fuera de las canchas, el ‘Bichito’ aclaró que le ofrecerá todo su trabajo el club que lo fiche. “Cien por cien profesionalidad diaria, experiencia en diferentes equipos y países, diferentes sistemas de juego con entrenadores de ideas muy diferentes y, sobre todo, ser un buen compañero y ganar. Soy un ganador y lo que me gusta es ganar. Quien me dé la oportunidad no se va a arrepentir”, apuntó.

En esa misma línea, Jesé reflexionó sobre los vaivenes que ha tenido a lo largo de su carrera, en donde no ha podido consolidarse en ningún lado tras su salida del Real Madrid en el 2016. “He aprendido también de mis errores, porque creo que no todos somos perfectos y lo importante es darse cuenta de las cosas para que uno las ponga en práctica. He aprendido de lo sucedido”, agregó.

Finalmente, el español recordó aquella grave lesión que sufrió en marzo del 2014, cuando en un partido por la Champions League frente al Schalke 04 terminó rompiéndose el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. A partir de entonces su vida cambió y no volvió a ser el mismo. Ahora, por supuesto, prefirió ver el lado positivo de todo lo que me tocó pasar.

“De estas lesiones tardas un tiempo en poder recuperarte, no sólo físicamente, sino como tú bien dices, psicológicamente. Pero bueno, ya está, eso pasó. Es un punto de mi vida y de mi carrera que siempre va a estar ahí, pero ahora estoy bien y preparado para lo que sea”, puntualizó. Veremos si finalmente se concreta su llegada al fútbol peruano y cómo termina encajando dentro del esquema de César Vallejo, que tiene a Roberto Mosquera como director técnico.

Jesé solo jugó seis partidos con Coritiba. (Foto: Getty Images)





Jesé pasó desapercibido en Brasil

Antes de quedar libre y tener que esperar alguna oferta para volver a sentirse futbolista, Jesé Rodríguez tuvo un breve paso por el fútbol sudamericano al fichar por Coritiba de Brasil a mediados del año pasado. El conjunto ‘verde’ lo contrató para luchar por no descender a la Serie B, pero su rendimiento no fue el esperado y solo jugó seis partidos y anotó un gol. Finalmente los de Curitiba terminaron perdiendo la categoría, por lo que no le renovaron el contrato.

¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de su última derrota por 2-1 a manos de Alianza Lima, César Vallejo volverá a jugar este fin de semana cuando reciba a Melgar por la segunda jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para este viernes 2 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming vía Liga 1 Play

Posteriormente, los ‘Poetas’ deberán viajar a los 2 654 m.s.n.m de la ciudad de Cajabamba para enfrentar a UTC, en el duelo válido por la fecha 3. Este encuentro está pactado para el viernes 9 de febrero desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Germán Contreras Jara y también será transmitido por L1 MAX. La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue por la jornada 18 del Torneo Clausura 2023, con un 1-1 en el marcador final: Juan Cruz Randazzo adelantó al ‘Gavilán del Norte’, mientras que Franchesco Flores decretó el empate definitivo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO