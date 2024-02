Hay una ley no escrita en el mercado de fichajes del fútbol que dice: “nada está cerrado hasta que esté la firma del futbolista”. Todo hace indicar que eso fue lo que sucedió en la negociación entre la Universidad César Vallejo y Paolo Guerrero, un trato que estaba a punto de cerrarse pero que por tema de tiempos se estancó en las últimas horas. Los ‘Poetas’ no esperarán más la respuesta del ‘Depredador’ –tenía plazo máximo hasta ayer por la noche– y, según pudo conocer Depor, ya iniciaron las conversación con Jesé Rodríguez, futbolista formando en las divisiones menores del Real Madrid.

Este diario tuvo acceso a la información de que el club trujillano no insistirá más con el fichaje del capitán de la Selección Peruana, por lo que desde anoche mismo comenzaron a tomar contacto con Jesé, quien al igual que Paolo se encuentra como agente libre. El último cuadro al que defendió el delantero de 30 años fue el Coritiba de Brasil, adonde llegó el año pasado por un breve contrato de seis meses, pero tras no consolidarse decidieron no renovarle.

César Vallejo tenía todo listo para presentar a Paolo Guerrero mañana en el partido frente a Melgar y oficiar la conferencia de prensa la próxima semana, no obstante, los tiempos para tener una respuesta positiva se cumplieron y tomaron la medida de ir por otro camino, con la finalidad de no dejar al plantel de Roberto Mosquera sin el fichaje ofensivo que tanto necesitan. Así pues, el nacido en Las Palmas de Gran Canaria tomó fuerza durante las últimas horas y en la interna ‘poeta’ esperan cerrar todo lo más pronto posible.

Noticia en desarrollo...

¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de su última derrota por 2-1 a manos de Alianza Lima, César Vallejo volverá a jugar este fin de semana cuando reciba a Melgar por la segunda jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para este viernes 2 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming vía Liga 1 Play

Posteriormente, los ‘Poetas’ deberán viajar a los 2 654 m.s.n.m de la ciudad de Cajabamba para enfrentar a UTC, en el duelo válido por la fecha 3. Este encuentro está pactado para el viernes 9 de febrero desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Germán Contreras Jara y también será transmitido por L1 MAX. La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue por la jornada 18 del Torneo Clausura 2023, con un 1-1 en el marcador final: Juan Cruz Randazzo adelantó al ‘Gavilán del Norte’, mientras que Franchesco Flores decretó el empate definitivo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO