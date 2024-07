El último fin de semana, César Vallejo perdió ante Alianza Lima (3-2) en el estadio Mansiche, pero hubo un hecho particular que se llevó las miradas: Paolo Guerrero se negó a ingresar al campo, a pesar del pedido del comando técnico. Esta situación ha generado un conflicto a nivel interno porque el delantero pidió rescindir su contrato y quedar como jugador libre; sin embargo, desde la entidad ‘poeta’ apuntan que esto no será posible hasta el final de temporada o pagando una penalidad. Además, a través de redes sociales, mandaron un nuevo mensaje, resaltando la unión que existe en el plantel comandado por Guillermo ‘Chicho’ Salas.

“Lo único que puedo decir es que quiero estar con los jugadores que están 100% comprometidos con la institución”, se escucha con la voz de ‘Chicho’ Salas en el inicio del video publicado por el cuadro ‘poeta’. Además, también se puede leer las siguientes palabras: compromiso, unión, liderazgo, fortaleza. Por último, destacan imágenes de la celebración de uno de los goles del último partido ante Alianza Lima.

En Trujillo, y en todo nuestro balompié, el ‘Caso Paolo Guerrero’ viene dando revuelo entre el entorno del jugador y la directiva de la Universidad César Vallejo. Se sabe que el delantero no quiere seguir en el club, por lo que una de las razones por las que no ingresó al partido del último sábado, en el estadio Mansiche, fue para no quedar sin opción de jugar por otro equipo en el Clausura.

El día lunes también el club realizó una publicación en redes sociales asegurando que el equipo se encuentra unido. “¡Somos uno solo!”, se puede leer en el post que también tuvo el emoji de un corazón anaranjado. Asimismo, lo acompañó con una imagen donde muestra al plantel abrazado y con la frase: “¿Este grupo? Unido y comprometido”.

La postura del club es notoria y buscarán reforzar la unión del grupo, teniendo en cuenta lo que se viene para el Torneo Clausura 2024. Si bien el Apertura no fue el mejor panorama para los ‘poetas’, el último tramo reavivó la ilusión de la hinchada. Para la segunda parte del año, anunciaron a Arley Rodríguez como uno de los refuerzos. Actualmente se ubican en la posición 12 del acumulado.

¿Qué pasó con Paolo Guerrero?

En medio de todo este conflicto entre Paolo Guerrero y la Universidad César Vallejo, salió a la luz la conversación que tuvo el ‘9′ con José Carvallo, minutos después de que no se dé su ingreso al compromiso con Alianza Lima. El video comienza con una imagen clara de los jugadores en lo que parece ser una charla informal en el banquillo. Paolo Guerrero, con una expresión seria pero calmada, inicia la conversación. En todo momento, el delantero nacional deja en claro que su decisión de no jugar es del conocimiento de la directiva del club trujillano.

“¡Claro! Yo le dije que podía estar y todo, pero yo les informé. Le dije que no podía jugar (en referencia a Richard Acuña) y él me dijo ‘habla con él’ y ya hablé con él y se le informó”, le explicó Paolo Guerrero a José Carvallo en unas imágenes difundidas la noche del lunes por el programa L1Radio del canal L1MAX, señal oficial del campeonato peruano.

Los detalles de la conversación entre Paolo Guerrero y José Carvallo. (Video: L1MAX)

¿Hasta cuándo es el contrato de Paolo Guerrero con la UCV?

Paolo Guerrero firmó un contrato con la Universidad César Vallejo hasta finales de 2024 y tiene una opción para renovar. “Tenemos una cláusula en la cual tiene un año, con opción a dos, y esperemos que esos dos años que nos hemos propuesto como situación pueda estar con nosotros”, señaló César Acuña en el pasado mes de febrero.

Según las reglas de la Liga 1, si un jugador es parte de un partido tanto en el Apertura como en el Clausura, no puede cambiar de camiseta en el campeonato nacional. Por tal motivo, como todavía no ha tenido minutos en el Clausura, sí puede ir a otro club peruano. Se estima que Alianza Lima intentaría fichar al ‘Depredador’ para el resto de la temporada.









