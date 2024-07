Hay novedades en Sporting Cristal. El equipo ha tenido un mal inicio en el Torneo Clausura 2024, cayendo 3-1 ante ADT en la altura de Tarma, durante la primera fecha. No obstante, la competencia recién empieza y Guillermo Farré enfrenta el desafío de llevar a la escuadra a la victoria en la segunda mitad del campeonato de la Liga 1. Sin embargo, el entrenador argentino deberá planificar sus próximas alineaciones sin el defensa Ignácio da Silva, ya que el club rimense y Fluminense han acordado su traspaso definitivo.

Ignácio, brasileño de 27 años, viajará a Brasil esta semana para someterse a exámenes médicos, según se informó en el programa Fútbol como Cancha de RPP. De esta manera, el cuadro bajopontino, que recibirá a Sport Boys el domingo 21 de julio en el estadio Alberto Gallardo, no podrá contar con el mencionado zaguero central para el compromiso.

Durante el 2024, da Silva ha mantenido una regularidad notable en la Liga 1 con el conjunto celeste. Como defensa, ha sido un pilar en la retaguardia, participando en todos los compromisos de su equipación. Además, ha sorprendido al marcar cinco goles. En total, ha registrado 1710 minutos en el campo, demostrando su valor y rendimiento constante.

La partida de este jugador será una baja considerable para los dirigidos por Farré, quien lo utilizó como titular en el reciente encuentro en Tarma. Ahora, ‘Nacho’ se incorporará a un grupo que atraviesa una etapa de alta tensión. Fluminense está lidiando con una crisis deportiva que llevó al despido del estratega Fernando Diniz.

En este marco, el ‘Flu’ ha mostrado un rendimiento insuficiente en las 16 fechas jugadas del Brasileirao, sumando apenas 8 puntos y situándose en el último puesto de la clasificación, de un total de 20 clubes. La defensa ha sido uno de los aspectos más cuestionados, ya que han encajado 24 goles, subrayando la urgencia de fortalecer esa área.

El CV de Ignacio Da Silva

Ignacio Da Silva se unió a Sporting Cristal a principios de 2023, trayendo consigo un impresionante ritmo de competencia. Acumuló 3,065 minutos en su última temporada en el fútbol brasileño, donde jugó para Bahía (2021-22) y Chapecoense (2021), este último en calidad de préstamo.

Además, Ignacio defendió las camisetas de otros tres clubes brasileños de diversas divisiones. En 2017, jugó para Força e Luz en la tercera categoría. En 2018, fue parte de A. S. Sociedade Unida y, en 2020, se unió a C. S. A., ambos en la segunda división.

Fluminense y su protagonismo en el mercado peruano de fichajes

Con la partida de Ignacio Da Silva, Fluminense sumaría su segundo fichaje proveniente de la Liga 1 en este mercado de transferencias. El club brasileño recientemente incorporó a Kevin Serna, extremo de 26 años, quien jugó el Torneo Apertura 2024 con Alianza Lima. El colombiano firmó un contrato por tres años y medio, válido hasta finales de 2027.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Sport Boys?

Sporting Cristal vs. Sport Boys se enfrentarán este domingo 21 de julio en el Estadio Alberto Gallardo. El partido comenzará a las 3:30 p.m. hora local para Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el inicio será a las 5:30 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia se jugará a las 4:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:30 p.m., y en España a las 10:30 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Sport Boys?

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Sport Boys se podrá ver exclusivamente a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de operadores de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También estará accesible por streaming en Liga 1 Play y Zapping. Si no cuentas con estas opciones, puedes seguir todos los detalles del partido en Depor.





