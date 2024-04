César Vallejo vs. Comerciantes Unidos se miden (EN VIVO - EN DIRECTO - ONLINE - GRATIS) vía Liga 1 MAX y DIRECTV por la jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el domingo 14 de abril desde las 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

César Vallejo llega a este partido tras caer por 4-2 ante Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot (Medellín), por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Fue la segunda derrota del cuadro ‘poeta’ en el torneo continental, tras caer en su debut copero ante Defensa y Justicia en Trujillo. Sin duda, no ha tenido un buen inicio.

Además, en la Liga 1 Te Apuesto, el conjunto de Paolo Guerrero también está viviendo un mal momento, pues se ubica en la antepenúltima posición con apenas 8 puntos en 10 fechas disputadas. Ha acumulado una victoria, cinco empates y cuatro derrotas. Asimismo, ha anotado 10 goles y su arco ha sido vencido en 18 ocasiones. Necesita mejorar para salir del fondo de la tabla.

Comerciantes Unidos, por su parte, llega a este partido tras caer por 1-0 ante Cusco FC. Las ‘águilas’ había enlazado tres victorias consecutivos, pero no pudieron en casa ante el conjunto cusqueño. El único tanto del compromiso lo hizo el delantero argentino Nicolás Silva en el primer tiempo.

El equipo de Cutervo tiene 17 puntos y se ubica en la sexta casilla del Torneo Apertura 2024. Hasta el momento, ha obtenido cinco victorias, dos empates y tres derrotas. Asimismo, ha anotado 17 goles y su arco ha sido vencido también en 17 ocasiones. Un triunfo ante César Vallejo lo colocaría entre los primeros lugares. Sin duda, es una oportunidad única.





¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Comerciantes Unidos?

César Vallejo vs. Comerciantes Unidos está programado para este domingo 14 de abril desde las 1:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 3:00 p.m., en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 2:00 p.m., mientras que en México a las 12:00 p.m. No te lo puedes perder.





¿En qué canales ver César Vallejo vs. Comerciantes Unidos?

César Vallejo vs. Comerciantes Unidos será transmitido para todo el Perú a través de la señal de Liga 1 MAX (L1 MAX), canal que se emite por las señales de DIRECTV (DSports), Claro y Best Cable. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





